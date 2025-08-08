

似鳥昭雄氏（撮影：尾形文繁）、安田隆夫氏（撮影：梅谷秀司）

運は結果ではなく原因

似鳥：安田さんとは、もう20年ぐらいのお付き合いですね。ずっと私が尊敬する経営者です。

安田：いやいや、うちがまだ小さな会社だった頃から、もうニトリさんは立派な業績を出していたじゃないですか。IKEAが世界で唯一征服できなかった国、それは日本ですよ。なぜなら、日本にはニトリがあったから。

似鳥：ありがとうございます。2024年にお亡くなりになった、100円ショップの先駆けであるダイソーの創業者・矢野博丈さんも交えて、3人でよく話をしましたね。安田さんがよく言っていたのは、不遇な環境から苦労して、それまで日本になかった新しい事業を立ち上げたのが、我々の共通点だと。

安田：いま、売上に占める家具の割合はどれくらいですか？

似鳥：約3割ですね。

安田：もはやニトリは家具屋さんではないですね。それ以外のインテリア用品などがメイン。やはり似鳥さんという経営者は、タダモノではないと思っていました。

似鳥：ドンキもいまや2兆円企業ですが、ユニーや長崎屋を買収して、生鮮食品まで扱うようになったでしょう。創業のころから比べてどんどん変化している。新しいものをどんどん作っていくという点において、やはり我々は似ていると思います。私は23歳で事業を始めましたが、安田さんも同じくらいでしたよね？

安田：私は29歳です。新卒で入った不動産会社が10カ月で倒産して、いきなり無職になりました。20代は麻雀で糊口をしのいで、30歳を目前にして、「泥棒市場」という小さなディスカウントストアを開きましたが、最初はさっぱり売れなかった。その後、40歳になる年にドン・キホーテ1号店を開業したものの、初年度は大赤字。それでも、ドンキは拡大成長を遂げて、いつのまにか同業者は消えていました。

こんな私が成功できた要因は何だったのかと振り返ったとき、「運」の存在に思い至ったんです。

似鳥：私も経営には運が非常に重要だと思いますね。ニトリの成功は「運が7割、実力が3割」だとよく言っているんです。いや、運が8割かな（笑）。

安田：似鳥さんもそうですか。無一文から2兆円企業を作り上げた私が、どうやって運を最大化してきたかを語ることで、若い方々に少しでも勇気や希望を与えられたらと思って、『運』という本を出したんです。

似鳥：拝読しましたけど、安田さんも私以上に苦労されて。

安田：いえいえ。企業が成長するには、経営者がどうやって運と向き合い、コントロールしていくかが重要です。多くの人は、「運なんて偶然の産物だから、考えてもしょうがない」と思考停止してしまう。幸運だった、不運だったと言うのは結果論だと。でも、運は結果じゃなくて、原因だと思うんです。

似鳥：実は私もね、『運は創るもの』（日本経済新聞出版社）という本を出しています。運とは、それまでの人づきあい、失敗や挫折といった経験から醸成されるもの。決して偶然の産物ではないですよ。

安田：運は、自らの行動によって変動する「パラメータ」のようなものですね。起点となる運への対応の仕方によって、幸運にも不運にもなる。運に向き合う感受性を磨くことが、経営者には重要なんです。

個人としての運を「個運」、集団としての運を「集団運」と私は呼んでいます。経営者は、個運だけでなく、従業員、お客様、取引先など、みんなを幸運にしないと、業績は上がっていかない。つまり集団運を良くすることが重要です。

似鳥：すごくよくわかります。私もね、大学を出て広告会社に入って、営業マンをやりましたが、月50万円のノルマが達成できなくて、半年でクビ。仕方なしに、親や知人から100万円借りて、23歳で似鳥家具店を立ち上げました。

ところが、私は人見知りなもんで、接客がサッパリ。結婚すれば従業員を雇わなくていいかなと、8回目の見合いでようやくつかまえたのが家内の百百代（ルビ・ももよ）でした。彼女は愛嬌も度胸も満点で接客上手。おかげで商売が軌道に乗りました。これが運のツキ始めかな。

毎日死ぬことばかり考えていた

安田：それからトントン拍子に行きましたか。

似鳥：最初は30坪の店で、なんとか暮らしていけたんですが、駐車場がなかった。それで借金して新しく250坪の店を出したら、近くに1200坪の競合店がオープンして、一気に資金繰りは悪化しました。赤字になり、金融機関から融資もストップされ、このままでは倒産だ、とそのころはうつ状態になっていましたね。何をやってもダメだから、俺なんか生きていてもしょうがないんだと。毎日朝から晩まで、死ぬことばかり考えていましたよ。27歳のころかな。

安田：実行する勇気がなくて良かった。でも意外ですよね。こんなに明るい似鳥さんが、自殺まで考えるなんて。

似鳥：そのころ、知人から誘われて、アメリカの家具店を視察するセミナーに参加したんです。アメリカに行くお金なんてもちろんないから、問屋さんに頼んで40万円を借りて行きました。そこで人生観がガラッと変わりました。

百貨店のシアーズや家具チェーンのレビッツなどを見て回ると、とにかく豊かで、日本は60年ぐらい遅れていると。品質はもちろん、色やデザインが部屋全体でコーディネートされている。しかも安い。別世界で、夜も眠れないほど興奮しました。

一緒に回った人は「アメリカは食べる物も、家も、文化も違うから」と言ってたけど、アメリカ人も日本人も、同じ人間でしょう。日本人はこの豊かさを知らないまま一生を終えるのかと思ったら、一生をかけてでも日本を豊かにする「暮らしの革命家」になってやろうと。それからはとにかくアメリカのことを勉強しようと思って、頻繁に現地に飛ぶようになりました。

ロマンを持つことが大事

安田：さっきまで死のうと思っていたのに、アメリカに行ったら、やる気マンマンに？





似鳥：嫌なことや、失敗を忘れるのは、わりと早いですね（笑）。

安田：人生は紙一重ですね。狭い世界で追い詰められていたのが、アメリカに行って「こんなやり方があったのか」と視点がガラリと変わった。

似鳥：「日本人の暮らしを豊かにしたい」という志が生まれたことが一番大きかったです。私は「ロマン」と言っていますが、「人のため、世のため、人生をかけて貢献したい」という気持ちを持つことは大事です。それから、「ビジョン」ですね。30年で何ができるかを考え、最初の10年は店づくり、次の10年は人づくり、その次の10年は商品づくりをしようと計画を立てたのが私のスタートでした。

その計画を実行していくには、意欲と執念と好奇心が必要だった。鉄は熱いうちに打てということで、日本に帰ってきてすぐに出店場所を探して回りました。「ここだ」と思った場所がありましたが、地主さんに最初はバッサリと断られた。何回も通い続けて、7回目か8回目でようやく家の中に入れてくれました。人間、後ろ向きではよくない。前向きでやる気のある人にしか運は巡ってこないんじゃないかと思います。

（安田 隆夫 ： PPIHグループ取締役（非常勤）創業会長兼最高顧問）

（似鳥 昭雄 ： 株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長）