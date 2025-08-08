フォーエバー21が中国に4度目復帰へ、不在中にECプラットフォームに同名店多数出現―中国メディア

中国メディアの紅星資本局は7日、米国発ファストファッションのフォーエバー21が中国市場への4度目の復帰を発表したことについて取り上げた。

記事によると、フォーエバー21の現在の所有者であるオーセンティック・ブランズ・グループ（ABG）は6月13日、中国電子商取引（EC）大手の唯品会の傘下企業である上海橙迪貿易と提携して、フォーエバー21の中国市場における事業を全面的に高度化して再出発すると、微信（ウィーチャット）公式アカウントで発表した。

ABGによると、橙迪は、中国におけるフォーエバー21ブランドのライセンシーとして、オンラインとオフラインの両チャンネルを通じて製品の製造、販売、マーケティングを担当するという。

記事によると、中国の大手ECプラットフォームの淘宝（タオバオ）には現在、フォーエバー21と同名のショップが複数存在しているが、運営しているのはいずれも、フォーエバー21の以前の代理者とは何ら関係がない。

これについて、紅星資本局は橙迪に取材を申し込んだが、記事執筆時点で応答はなかったという。

記事によると、フォーエバー21は過去に2度の経営破綻を経験しているが、中国における事業は親会社の倒産とは直接関係がなく、ブランドライセンスモデルに基づいて行われてきた。中国には2008年に初進出し、江蘇省常熟市に店舗をオープンしたが翌年撤退した。11年に再進出したが19年に撤退し、21年に3度目の進出を果たしたが24年に撤退した。（翻訳・編集/柳川）