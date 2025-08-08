リビンＴ、今期経常を31％上方修正

リビン・テクノロジーズ <4445> [東証Ｇ] が8月8日午前(09:00)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の3億3000万円→4億3300万円(前期は2億0900万円)に31.2％上方修正し、増益率が57.9％増→2.1倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8600万円→1億8900万円(前年同期は8200万円)に2.2倍増額し、増益率が4.9％増→2.3倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

広告効率が大きく改善したことが主な要因となり、利益が予想を上回る見込みとなりましたので、上記のとおり修正することといたしました。

