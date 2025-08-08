まさか【ダイソー】に売ってるなんて、、！ 見かけたらGET推奨♡「ファッション雑貨」

シンプルだけど高見えして、ほどよい遊び心がプラスできるアイテムを【ダイソー】からセレクトしました。今回はキーホルダーやトートバッグなど、日頃のコーデに気軽に取り入れられる「ファッション雑貨」を紹介。どれもプチプラとは思えないクオリティなので、見つけたら即カゴがおすすめかも。

大人の可愛げをプラス！ フラワービーズのキーホルダー

【ダイソー】「フラワービーズキーホルダー」\220（税込）

淡いキラキラのフラワービーズに、透明感たっぷりのビーズを組み合わせたストラップ。ほんのり艶っぽい素材が、涼やかで夏らしい印象です。子どもっぽく見えがちなフラワーモチーフも、繊細なデザインとやさしいカラーで、大人でも気負わず取り入れられるのがうれしいところ。スマホやバッグに付けるだけで、トレンド感と遊び心をプラスしてくれるはず。@ftn_picsレポーターのとも*さんも「数店舗回って、やっと白を発見」したそうなので、見つけたら即カゴがおすすめです。

3種類のチャームでスマホがたちまち華やぐ

【ダイソー】「5040 スマホチャーム（ハートフープ 4P）」\220（税込）

ジュエリーのようなきらめきをまとったスマホチャーム。ゴールドベースにパールやビジューをあしらった華奢なデザインが、スマホにさりげない華やかさを添えてくれます。真ん中のパープルのハートは、甘すぎず大人にもぴったりの予感。スマホを使うたび気分までちょっと上がりそうな、スマホにも自分らしさを取り入れたい人におすすめのアイテムです。

カード・お札も入れられる優秀キーケース

【ダイソー】「レザー調キーケース（カードお札入れ付）」\330（税込）

見た目はミニマルなのに、中身はしっかり4連のキーホルダー付き。カギをすっきり収められるだけでなく、お札とカードも入れられるので、ちょっとしたお出かけならこれ1つでOKかも。やわらかなベージュカラーと無駄のないシンプルなデザインが、大人にもしっくりくるはず。レザー調の素材なので高見えが狙えるのも、見逃せないポイントです。

夏気分が盛り上がりそうなオーロラトート

【ダイソー】「トートバッグ（オーロラ）」\330（税込）

夏らしさ満点のビニール素材にオーロラカラーが映えるトートバッグ。A4サイズが入る頼れるサイズ感で、プールや海にもぴったりです。通勤用のサブバッグとしてはもちろん、タウンユースにもGOOD。透明感がありつつも、中身がほどよくぼやける素材感で使いやすそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase