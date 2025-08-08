ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ËÅëºÜ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-5¡×È¯É½¡Ä¡ÈÇî»ÎÊÂ¤ßÃÎÀ¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï7Æü¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ËÅëºÜ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çî»ÎÊÂ¤ß¤ÎÃÎÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Í§¿Í¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÇ½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥óAI¡¡¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÇî»Î¹æ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Îò»Ë¾å¤Î¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬7Æü¤«¤éÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ËÅëºÜ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-5¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¤¯¡¢¹âÂ®¤Ç¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¡Ç½¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò²óÅú¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢¿ô³Ø¤äÏÀÍýÅª¤ÊÌäÂê¤ò²ò¤¯Ç½ÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Î²áÅÙ¤ÊÆ±Ä´¤¬¸º¤ê¡¢Çî»Î¹æ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤»¤ëAGI¡áÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¸þ¤±¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£