学校のプリントを破いてしまう息子。叱っても繰り返される光景に「誰か助けて」→ 相談員の言葉に、涙

育児に正解はありません。理不尽や不可解なことが繰り返される日々に心が折れそうになることもあるでしょう。しかし、その辛かった経験が別の誰かを救うこともあるものです。今回はそんな育児の悲喜こもごものエピソードです。

息子が繰り返す不可解な行動に心が折れそう

相談後の日々は、それまでとは違ったものになりました。息子が破ったプリントを自分で直せるようにセロテープを渡して、様子を伺う余裕が少し生まれてきたようです。

【体験者：30代・パート、回答時期：2024年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。