車が行き交う道路の真ん中に線路が敷かれ、「電車に注意」と書かれた電柱が並んでいます。

やがて、人や車をかき分けるようにして列車がやってきました。

今回は、「江ノ電」の愛称で親しまれている神奈川県の江ノ島電鉄を紹介します。ＪＲ東海道線や小田急線と接続する藤沢駅と、ＪＲ横須賀線の鎌倉駅間の１５駅１０キロを約４０分で結び、朝夕のラッシュ時は通勤通学客で混み合っています。

沿線には鎌倉大仏で有名な高徳院や小町通りなど観光スポットが多く、車窓から江の島や湘南の海を眺めていると、潮の香りとともにサザンのナンバーがどこかから聞こえてきそうです。住宅のすぐそばを通り抜ける独特の光景や、アニメの舞台として有名な踏切もあり、外国人観光客にも人気です。

歴史は古く、１９０２年（明治３５年）に藤沢―片瀬（現江ノ島）間が日本で６番目の電気鉄道として開業し、１０年に小町（現鎌倉）まで全線が開通しました。当初は路面電車の分類でしたが、４５年（昭和２０年）に地方鉄道に変更されました。

車両は全て２両編成で、急な曲線に対応するため、前後の車両が一つの台車でつながれた「連接車」が採用されています。最も古い「３００形」の３０５編成は６０年に製造され、同形式では唯一の現役車両として活躍しています。板張りの床と素朴な外観も相まってレトロな雰囲気で、江ノ電のシンボル車両といえる存在感があります。

見所は腰越―江ノ島間の併用軌道区間です。路面電車として開業した面影が色濃く残り、普通鉄道としては国内で最も急な半径２８メートルのカーブや、日本では唯一現存する普通鉄道と道路の併用橋などがあります。

路面電車以外の車両が自動車と同じ路面を走るのは珍しく、列車・自動車・歩行者が共存する不思議な光景が印象的です。（東京写真部 後藤嘉信）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。