『DOPE 麻薬取締部特捜課』第6話 才木、ある映像が頭の中で流れ始め…
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の第6話が、8日に放送される。
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
■第6話のあらすじ
ニコラス（フェルナンデス直行）が潜入捜査官だとバレたのはハッキングが原因だと判明し、才木（高橋海人）と陣内（中村倫也）は犯人の取り調べに立ち会うよう命じられる。だが、香織（入山法子）の死に関係する人物が明らかになったとジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内は、取り調べを無視してその人物の元へと向かう。
そんな中、才木は美和子（真飛聖）からDOPEを所持していたことを告げられる。美和子は結衣（蒼戸虹子）の病気を治すために一線を超えそうだったところを耐え、才木に全てを打ち明けたのだ。美和子の持つDOPEに才木が触れると、ある映像が頭の中で流れ始め…。
