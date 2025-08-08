¡ÚÂ®Êó¡Ûº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù 14.5Ãû±ß¤Î¹õ»ú¡¡³¤³°¤«¤é¤ÎÇÛÅö¼ýÆþ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¹õ»úÉý³ÈÂç
º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï14Ãû5000²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤é¤ÎÇÛÅö¼ýÆþ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¡¢¹õ»úÉý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¹ñºÝ¼ý»Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³¤³°¤È¤ÎËÇ°×¤äÅê»ñ¤ÇÆüËÜ¤¬¤É¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤À¤«¤ò¼¨¤¹·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï¡¢14Ãû5988²¯±ß¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¾åÈ¾´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ1Ãû2000²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¹õ»úÉý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÆüËÜ¤Ø¤Î³¤³°Î¹¹ÔµÒ¤¬Áý¤¨¡¢Î¹¹Ô¼ý»Ù¤¬È¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¤«¤é¤ÎÇÛÅö¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£Ç¯6·î¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï1Ãû3482²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤«¤é¹õ»úÉý¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ËÈ¼¤¦ËÇ°×¼ý»Ù¤Î°²½¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
