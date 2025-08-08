元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は8日、金曜レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。大雨特別警報が発令されている鹿児島県霧島市に妻の実家があり、今回の大雨で1階が浸水しており「冷蔵庫が浮いているような状態」などと明かし、強い不安を口にした。

一茂は「ライフラインは、かろうじて今、水だけは出るみたいですが電気が止まっているのでクーラーが効かないと…」と述べ「1階がもう浸水しちゃっていて、冷蔵庫が浮いている状態。うちは2階建てなんですけど、階段の半分のところくらいまで浸水しているので、かなりの水位だなという感じ」と明かした。

MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一に「たぶん、移動はもうできない」と語りかけられると「移動はもうできないですね。だから、水を確保して今2階に避難しているみたいですが、あたり一面水位が上がり、水浸しだから、緊急避難場所に避難というわけにもいかない」と述べた。

その上で「今、いちばん懸念しているのは、雨が降って水位がさらに上がるとなると、2階まで万が一水が来ると、寝るところもなくなっちゃう。避難する場所は屋根の上しかなくなるが、もう高齢なので、雨が降っている中に屋根の上となるとそれはまた、リスクもある。いちばん心配しているる」と声を落とした。

親が持っている携帯電話についても「電源が来ておらず、いつ連絡が取れなくなるのかが心配。電源が落ちてしまうと、連絡をしようがない。いまはまだ連絡できているんですけれど…」と、今後への不安も口にした。