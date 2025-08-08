Instagramに投稿されたのは、ボールを奪った母犬と返してほしい息子犬が口喧嘩を繰り広げる光景です。投稿は記事執筆時点で9万3000回再生を突破し、「面白すぎる」「可愛くて癒される」「笑顔になれた」といった声が寄せられています。

【動画：母犬にボールを奪われた息子犬→文句をタラタラ言って…あまりにも可愛い『親子喧嘩する光景』】

ボールを奪った母犬に、息子犬が文句を言ったら…

柴犬の「陽」ちゃんと「春」くんは血のつながった親子で、仲良く暮らしているそうです。しかしお母さんの陽ちゃんが、息子の春くんのおもちゃやベッドを大人げなく奪い取ってしまうことも多いため、親子喧嘩も日常茶飯事なのだとか。

この日も、陽ちゃんは春くんのボールを我が物顔で抱えながらくつろいでいたそう。すると春くんが後ろに立ち、「あう～あう～」と文句を言い始めたとか。

しかし陽ちゃんは素直にボールを返す気がないらしく、「わうわう～」と言い返したそう。そして春くんが「それオレのボール！返して！」というようにもう一度文句を言うと、「そんなの知らないよ」とばかりに鳴く陽ちゃん。こうしていつものように、2匹の口喧嘩が始まってしまったのでした。

親子の口喧嘩が微笑ましい

春くんは一歩前へ出て陽ちゃんとの距離を詰め、「返せ～」と圧をかけながら訴えたそう。ところがさらに文句を言おうとした時に体がかゆくなってしまい、いったん後ろに下がって足でカキカキ…。

すると陽ちゃんも急におとなしくなり、春くんのカキカキタイムが終わるまで待っていてくれたとか。相手に合わせて一時休戦してくれるところに、母の優しさを感じます。

そして春くんが「あう～あう～」と再び文句を言い始めると、陽ちゃんもくるっと振り向いて「ワンワンワン」と応戦し、口喧嘩再開。その後は陽ちゃんが「アオーン」と遠吠えするのに合わせて春くんが「ワンワン…」と鳴き、なぜか息ぴったりの合唱がスタート！

圧を強めながら仲良く合唱？

春くんはまたもや体がかゆくなってしまったものの、後ろ足でカキカキしながら鳴き続け、グイッと前に出て陽ちゃんに近づいたそう。

少しずつ圧を強めながら、陽ちゃんに向かって「ワンワンワン…」と言い続ける春くん。それに応えるように「アオーン」と遠吠えを繰り返す陽ちゃん。

喧嘩がヒートアップしているのか、それともセッションが盛り上がっているのか…。どちらなのかはよくわかりませんが、2匹がとても仲良しだということだけは伝わってきて、なんだか微笑ましいです。

飼い主さんも2匹のやりとりを見守りながら、「やかましいけど可愛い」とほっこりしたそう。これからも陽ちゃんと春くんは、仲良く喧嘩する姿で人々に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

この投稿には「お二人とも絶好調ですねｗ」「背後から徐々に近づいてるｗ」「アオーンワンワンとカイカイ、どっちも我慢できない春くんが何とも可愛い」「最終的に合唱ｗ微笑ましい光景ですね」といったコメントが寄せられています。

陽ちゃん＆春くんの可愛い姿や愉快なやりとりをもっと見たい方は、Instagramアカウント「akemi_otsuka_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akemi_otsuka_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。