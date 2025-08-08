◇米男子プロゴルフツアー プレーオフ第１戦 フェデックス・セントジュード選手権 第１日（７日、テネシー州ＴＰＣサウスウィンド＝７２８８ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、大会２連覇を狙う松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、３ボギーの６９で回り、１アンダーの２７位で発進した。首位とは７打差。

前半の５番パー４は、グリーン左のバンカーから第３打を寄せ切れずにボギー先行。９番で取り返したが、直後の１０番で再びスコアを落とした。１２番パー４は約６メートルを沈め、１４番パー３は１メートル強に乗せてバーディー。１７番でボギーを打った後、最終１８番は約４メートルを決めてバーディーで締めくくった。

松山は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「いいショットも、いいパットもあったけど、なかなかウェッジショットがうまくいかなくて、距離感もすごく苦しんだ一日だったけど、１アンダーで回れて良かった」と振り返った。

アックシェイ・バティア（米国）が６２で回り、８アンダーの単独首位。世界ランキング１位のスコッティ・シェフラー（米国）は６７で３アンダーの１２位で発進した。