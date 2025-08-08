“韓国で最も美しい女優”が満を持してハリウッド進出へ、4年ぶりドラマ出演で見据える世界

“韓国で最も美しい女優”が、ついにハリウッドデビューだ。

8月5日（現地時間）、米ニューヨークのユニオンスクエアにあるリーガル・シアターで開催された『バタフライ 〜追う者と終われる者〜』のワールドプレミアイベントには、主演のダニエル・デイ・キムをはじめ、レイナ・ハーデスティ、ルイス・ランドー、パイパー・ペラーボ、そしてキム・テヒらが登壇した。

この日、キム・テヒはシンプルなスタイリングに高級感あふれるブラックドレスをまとい、非の打ちどころのない肌と彫刻のような顔立ちでひときわ注目を集めた。“韓国で最も美しい女優”との呼び声は海外ファンをも魅了するとともに、海外メディアはキム・テヒの米ドラマ初出演にも注目を寄せた。

『バタフライ 〜追う者と終われる者〜』は、同名のグラフィックノベルシリーズを原作としたアクションスリラー。過去に向き合うこととなったCIA捜査官をめぐる物語に、キム・テヒはストーリーの鍵を握る重要な人物として出演している。

本作は『LOST』『Hawaii Five-0』などで知られるダニエル・デイ・キムが共同制作・主演を務めているほか、キム・テヒ、キム・ジフン、パク・ヘス、ソン・ドンイル、イ・イルファといった韓国人俳優が多数出演することで、母国では大きな話題となっている。

なお、キム・テヒにとって本作はNetflix『ハイバイ、ママ！』以来、約4年ぶりのドラマ出演となる。キム・テヒは240以上の国と地域で同時配信予定の本作をきっかけに、名実ともに“グローバル女優”としての一歩を本格的に踏み出すことになる。

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。