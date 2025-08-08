モデルでタレントの斎藤恭代（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒のミニワンピ姿を披露した。

「もう間も無くで初めての台湾でイベント ずっと行きたかった台湾…みなさんにお会いできるのが楽しみで、今からドキドキが止まりません 言葉や文化を超えて、笑顔でつながれますように」とつづり、黒のミニワンピ姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「台湾よ。これが美女だ」「日本が誇る美女恭代姫」「綺麗」「美しい」「魅力的な美脚美女」「美人で可愛い」などの声が寄せられている。

斎藤は、女優の田中麗奈らを輩出した「いちご姫コンテスト」出身で、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017 ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。昨年12月に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」に輝いた。今年4月にはメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任。公式プロフィルは身長1メートル73、B・85、W・64、H・91。