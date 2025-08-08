広島総局長 神谷次郎

広島は１９４５年の原爆投下で焼け野原となった。

食糧難に苦しむ人たちの腹を満たしたのは、お好み焼きだった。戦後の混乱期に屋台で出された「一銭洋食」が原点とされ、多様なお好み焼き文化が形成されている。

広島市中区の平和記念公園から南東約６００メートルにある「花子 国泰寺本店」を訪れた。「かいわれたっぷり国泰寺」を注文する。ランチはサラダ付きで９００円。「国泰寺焼き」と名付けられたオリジナルのお好み焼きだ。

キャベツの中心をくぼませ、卵を入れる

店長の小杉篤範さん（４３）がヘラで生地を広げ、キャベツをのせる。ここからが独特だ。キャベツの中心をくぼませ、卵を入れる。その上に香味ラードで焼いた麺をかぶせるように置いた。豚肉にはトントロを使用。再び全体にラードをかけて３、４分焼き、最後にソースをかけて、カイワレダイコンや刻んだ大葉をどっさりのせる。

ソースの香ばしさに食欲をそそられる。口に含んでみると、とろっとした半熟卵と、パリパリの麺がまざり合う食感がたまらない。カイワレダイコンとの相性も抜群だ。

広島県内には、半円形が特徴の「呉焼き」（呉市）、砂肝やイカ天を入れる「尾道焼き」（尾道市）など、個性豊かなお好み焼きがそろう。小杉さんは「いろいろ試してほしい。多くの人に食べてもらい、ここの地名（国泰寺）が広まればうれしい」と話す。

こちらもオススメ…丸ごと桃タルト

スイーツには、カフェ「ＣＨＯＵＥＣＣＨＡ（シュエッチャ）」の「丸ごと桃タルト」（１４３０円）をおすすめしたい。その名の通り、桃をまるまる１個使い、カスタードを入れた。シロップでコンポートし、鮮やかな色を保っている。「タルトも全て自家製です。旬を味わってほしい」と店長の後藤周佑さん（２７）。桃のみずみずしい甘さが、夏の暑さをしばし忘れさせてくれた。

花子 国泰寺本店

広島市中区国泰寺町１の３の１４

午前１１時〜午後２時、午後５時〜１０時半。日曜、祝日定休

ＣＨＯＵＥＣＣＨＡ

広島市中区国泰寺町１の５の１

午前９時〜午後６時。金曜定休

