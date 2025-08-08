¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¡¢¼êÅÚ»º¤Ï¡Ö3000±ß¡×¤ÇOK¡©¤½¤ì¤È¤â¡Ö5000±ß¡×¤Ë¤¹¤Ù¤¡©¿ÆÀÌ3ÁÈ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¡Ö¼êÅÚ»ºÂå¡×¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö¼êÅÚ»º¤Î¶â³Û¡×¤Ï¡©
µ¢¾Ê»þ¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ô¼°²ñ¼ÒDIGITALIO¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖEC¥Ê¥ÓÈæ³Ó¡×¤¬2025Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼êÅÚ»º1¸®¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ½»»¤Ï¡Ö2000±ß～3999±ß¡×¡Ê36.3%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆÃ¤ËÍ½»»¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê21.0%¡Ë¡¢¡Ö2000±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê18.0%¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5000±ß°Ê¾å¤Î¹â³Û¤Ê¼êÅÚ»º¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡È3000±ßÁ°¸å¡É¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¢¾ÊÈñÍÑÁ´ÂÎ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ö¼êÅÚ»ºÍ½»»¡×
¼êÅÚ»º¤ÎÁê¾ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç½ÐÈñ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆüµ¢¤ê¤ÎË¬Ìä¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸òÄÌÈñ¤äÂÚºßÈñ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬¤È¤â¤Ê¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJTB¤¬2024Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Î°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÈñÍÑ¤Ï4Ëü2000±ß¡£²ÈÂ²¤Ç¤Îµ¢¾Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸òÄÌÈñ¤äÂÚºßÈñ¤Ç10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ëµ¢¾Ê¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤â¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¡×¤Ç·×²èÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²È·×´¶³Ð¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¢¼êÅÚ»º¤Î¡È¤Û¤É¤è¤¤¶â³Û¡É¤È¤Ï
µ¢¾ÊÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë½ÐÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î²È·×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼êÅÚ»º¡×¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
²È·×»Ù½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼êÅÚ»º¡×¤Ï¡¢²È·×Êí¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¸òºÝÈñ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡Ê2024¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¸òºÝÈñ¤Î·îÊ¿¶Ñ¤Ï9978±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê·î30Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¤ÎÌó3.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¿ÆÀÌ3ÁÈ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3000±ß¤Î¼êÅÚ»º¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç·×9000±ß¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢·î¤Î¸òºÝÈñ¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Ï¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉ¬¿Ü¤Î»Ù½Ð¡×¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·¡¢¸òºÝÈñ¤ä¸ä³ÚÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¡É¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¸òºÝÈñ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼ý¤Þ¤ë3000±ßÁ°¸å¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼êÅÚ»ºÂå¤ÏÃÏ°è¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¡ª¼óÅÔ·÷¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Î·¹¸þ¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¼êÅÚ»º¤Ç¤â¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿¤¬2024Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¢¾Ê¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¡Ê4712±ß¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¡Ê4620±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï3881±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤Ç¼êÅÚ»ºÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¹â¤µ¤ä¡¢Â£Åú¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤ÎÉ´²ßÅ¹¤äÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ËÈæ¤Ù¤ÆÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤É¡¢Ã±²Á¤¬¹â¤á¤ÎÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤â°ì°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èº¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤³¤Î²Á³Ê¤Ç½½Ê¬¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÊª²Á¤ä´·½¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼êÅÚ»º¤Î¶â³Û¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡Ö3000±ßÁ°¸å¡×¤¬°Â¿´
¶â³Û¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬´ðËÜ¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1ÁÈ¤¢¤¿¤ê3000±ßÁ°¸å¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤äÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¾ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÅÏ¤»¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
