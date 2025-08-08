「娘ちゃん！」イケメン俳優、年上美人妻・奥菜恵の誕生日を娘2人と祝福「おしゃれな感じが伝わってきます」
俳優の木村了さんは8月6日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の奥菜恵さんの誕生日を祝う家族ショットを公開しました。
【写真】家族愛が伝わってくる姿
「みんなでお祝いステキなご家族」木村さんは「@megumi_okina さんのお誕生日。今年も皆んなでお祝い出来ました」とつづり、3枚の写真を投稿。奥菜さんと、2人の娘との集合ショットです。2枚目は全員で乾杯している様子、3枚目は奥菜さんと娘2人が並んで歩きながら肩に腕を置いたり、腰に手を当てたりしている様子です。仲の良さが伝わってきます。木村さんと奥菜さんは9歳の年の差があります。
コメントでは、「恵ちゃん，お誕生日おめでとう 更に健やかに和やかに，笑顔で過ごしてくださいね」「みんなでお祝いステキなご家族」「今以上に笑顔としあわせが最高に溢れ続ける最高にhappyな毎日になりますように」「娘さん達も、おしゃれな感じが伝わってきます！素敵な家族ですね」「娘ちゃん！」「素敵な旦那さま羨ましいです」と、祝福と称賛の声が多数寄せられました。
「クリスマスは娘たちと3人で回転寿司でした」2024年12月27日には「そういえば、クリスマスは娘たちと3人で回転寿司でした」とつづり、娘たちとのスリーショットを公開していた木村さん。「ちなみに、イブはお家でチーズフォンデュパーチーですた」とも明かしました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
