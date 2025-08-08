県内は、大気の状態が非常に不安定となっており、９日明け方にかけて雷を伴った激しい雨や強い雨の降る所がある見込みです。



村上市、胎内市に土砂災害警戒情報が発表されています。





新潟地方気象台の発表によりますと、県内は、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、大気の状態が非常に不安定となっており、９日明け方にかけて雷を伴った激しい雨や強い雨の降る所がある見込みです。





佐渡市や村上市などでこれまでに降った雨が８月の平年の１か月の降水量を超えている地点があります。佐渡市羽茂では、２４時間降水量が２８４．５ミリと観測史上最大となるなど、記録的な大雨となっています。これまでの大雨の影響で、地盤の緩んでいる所や増水している河川があり、土砂災害や洪水災害の危険度が高まっている所があります。◆雨の予想８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ４０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ３０ミリ９日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ８０ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ４０ミリ新潟県では、８日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、８日朝にかけて低い土地の浸水にも警戒してください。また９日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物等の管理に注意してください。