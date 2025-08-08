ÅìµÞ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¡ÉÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡É¤ÎºÆ¸½¤ËÄ©Àï¡ª ¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÌ´¤È¶ìÇº¡¢10Ç¯¤Îµ°À×
¡Öº£¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡ÈÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡É¤¬¥¹¥´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡£SUUMOÊÔ½¸Ä¹¡¦ÃÓËÜ¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£²¿¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢ÅìµÞ¤¬ÅÔ»Ô³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¡Ê¥Ó¥ó¥º¥ª¥ó¾Ê¤È¤â¸Æ¤Ö¡Ë¡¦¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏÅÔ»Ô³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOKYU Garden City¡×¤Î¤³¤È¡£»ÏÆ°¤ÏÌó10Ç¯Á°¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³2Ç¯¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´ËÆ¤ò¸½ÃÏ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¿Ê²½¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¤Þ¤Á¡Ö¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¡×¤Î¸½ºßÃÏ
2025Ç¯7·î1Æü¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤¬¿Í¸ý1400Ëü¿Í¤Î¥¢¥¸¥¢Í¿ô¤ÎµðÂçÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¡¢¥Ð¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ó¥¿¥¦¾Ê¤¬¹çÊ»¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÊ¨¤¯¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤À¤¬¡¢º£²óÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÈ¯Å¸ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤Î¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¡Ê7·î¤«¤é¤Ï¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¥Ó¥ó¥º¥ó¶è¡£µ»öÆâ¤Ç¤Ï¼èºà»þ¤Î¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤È¾Î¤¹¤ë¡Ë¡£¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éËÌ¤Ø¼Ö¤òÌó1»þ´ÖÁö¤é¤»¤ë¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¹çÊ»¤òµÇ°¤·¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤¬¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤ß¤Ç¥µ¥¤¥´¥ó¶è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥Ð¥¹90Ê¬¡Ê1Ëü5000VND¡¦Ìó80±ß¡Ë¤ÈÅ´Æ»30Ê¬¡Ê2ËüVND¡¦Ìó110±ß¡Ë¤Î¹ç·×3Ëü5000VND¡ÊÌó190±ß¡Ë¤ÇÅÔ»Ô´Ö°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô³¹ÃÏ¤Ï·úÊª¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¤¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¯¹Ô¤¸ò¤¦¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁö¤ë²»¤ä¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É·öÓä¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ï¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤ÎÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Æ»Ï©¤¬Áö¤ë¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô³¹ÃÏ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¯¤¬Ãæ¿´¤Î¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô³¹ÃÏ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤¬¼ç¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
2014Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¹ÔÀ¯¥»¥ó¥¿¡¼¡£¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤Ï¾ÊÀ¯ÉÜ³ÆÉô¶É¤¬Æþµï¤¹¤ë¡£¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¶âÍ»¡¦¹ñºÝ²ñµÄ»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½¸ÀÑ¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤¬Â°¤¹¤ë¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤Ï¡¢ÌÌÀÑÌó2694km2¡¢¿Í¸ýÌó287Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¡¢¥Ï¥Î¥¤»Ô¤Ë¼¡¤°¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤¤¼«¼£ÂÎ¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÇ¯3¡Á6%ÄøÅÙ¤Ç¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¡Ê2023Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£Ê¿¶Ñ·î¼ý¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡Ê2023Ç¯»þÅÀ¡Ë¡¢Ãæ¡¦¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤«¤é¤Î½»Âð¼ûÍ×¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â½¸ÃæÅª¤ËÂçµ¬ÌÏ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇºÇ¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤Ï¡ÖTOKYU Garden City¡×¡£¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂç¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÅÚÃÏ¤Î³«È¯²ñ¼Ò¡Ë¤Î¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹IDC¡ÊBecamex IDC¡Ë¤ÈÅìµÞ¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡¦¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÆÃ¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¹ñ¤À¤¬¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤ÏÆÃ¤Ë¹ÔÀ¯¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤È³°¹ñÅê»ñÍ¶Ã×¤ËÀÑ¶ËÅª¡£·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤Ï¹©¶È¡¦·úÀß¶È¡ÊÌó65%¡Ë¤Ç¡¢¡ÖYakult¡×¡ÖSHARP¡×¡ÖÆüÀ¶¿©ÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°´ë¶È¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô1000ha¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤¬³«È¯¤òÃ´¤¦¡ÖTOKYU Garden City¡×¤ÏÌó110ha¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó22¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¡Ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¡¢½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤ò·×²èÅª¤ËÀ°È÷¡£¸òÄÌ¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢ICT¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¡¢Ê¸²½¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¡¢¼«Á³¤È¤¤¤¦¡Ö7¤Ä¤Î´Ä¶¡×¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢ÅìµÞ¤¬ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡×¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¼°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÅìµÞ¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¼Ò°÷2Ì¾¤¬¸½ÃÏ¼Ò°÷¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÊBTV¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ä£¼Ë¤Ê¤É¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬½¸Ãæ¡£ÊóÆ»¤È¹ÔÀ¯¤ÎÏ¢·È¤¬Ì©¤Ç¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö±Û²Ú¹ñºÝ³Ø¹»¡ÊVIET HOA INTERNATIONAL SCHOOL¡Ë¡×¤Ï2018Ç¯ÀßÎ©¡¦2019Ç¯³«¹»¤ÎÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¡£800¼ÒÄ¶¤ÎÂæÏÑ´ë¶È¿Ê½Ð¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±à»ù¡¦»ùÆ¸400¿Í¤Ë±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î¹ñºÝ¶µ°é¤òÄó¶¡¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤âºßÀÒ¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
ÅìÉô¹ñºÝÂç³Ø¡ÊThe Eastern International University¡Ë¤Ï¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤ÎÂç³Ø¤Î1¤Ä¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥ì¥´¥ó½£Î©Âç³Ø¤ÈÄó·È¤¹¤ë»äÎ©Âç³Ø¤Ç¡¢Ìó4000¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬ºßÀÒ¡£±Ñ¸ì¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢·Ð±Ä³Ø¡ÊDBA¡Ë¡¢´Ç¸î³Ø¡¢¹©³Ø¤Ê¤É¤Î³Ø²Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢ÅìµÞ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë»²Æþ¤·¤¿Ìó10Ç¯Á°¤Ï¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¡Ø²¿¤â¤Ê¤¤¡Ù¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ê¿ÅÄ¼þÆó¡Ê¤Ò¤é¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ ¼ÒÄ¹¡¦Ê¿ÅÄ¼þÆó¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Î²ÄÇ½À¤Ë¾×·â¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ë¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç½é¤á¤ÆË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¤Õ¤È¡¢Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡×¤Î¤³¤È¡£ÀèÇÚÊý¤«¤éÏÃ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÎ¤Î¡ÖÅÄ±àÅÔ»Ô¡×¤Î¾õ¶·¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ï©¤Ë¤Ï¿®¹æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼Ö¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿®¹æ¤¬É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤ÏÅìµþ¤«¤é²£ÉÍ¤äÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÎÀÄÍÕÂæ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¡ÊÌó30km¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹Âç¤ÊÌ¤³«ÂóÃÏ¡£½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¦³Ø¹»¡¦ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹ÌÖ¤Ê¤É¸ø¶¦¸òÄÌÀ°È÷¤â¤Ç¤¤ëÁí¹çÅª¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½é¤á¤Æ¤Î¥Ó¥ó¥º¥ó»ë»¡»þ¤Î¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
Åö»þ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õÄ¾¸å¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Åê»ñ¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìµÞ¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÄ±àÅÔ»Ô³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤Ï¡¢Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡£½ÂÃ«¤äÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿ÅìµÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã»´üÅê»ñÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö30¡Á40Ç¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡ØÈ¢¡Ù¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¯¡¢¡Ø³¹¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¡¢Ä¹´üÅª¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ïµ¢¹ñ¸å¡¢¼ÒÆâ¤ËÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹IDC¤«¤éÅìµÞ¤ËÂÐ¤·»ö¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»²²è¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ê¡¢»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤ÎÌÏ·¿¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
1Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤òµòÅÀ¤ËÃÖ¤¯¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂç¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¸ø±Ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹IDC¼Ò¤ÈÄó·È¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡×¤òÀßÎ©¡£½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«È¯¤Ë²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹IDC¼Ò¤¬ÅìµÞ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»×ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼ê¤òÁÈ¤ó¤À·Á¤À¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Î¼Ò°÷4Ì¾¡ÊÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¡¢2019Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î¼ÒÄ¹¡¦¸â Åì·ú¡Ê¤ª¤¦¡¦¤É¤ó¤´¤ó¡Ë¤µ¤ó´Þ¤à¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¼Ò°÷´Þ¤á¤Æ·×10Ì¾¤Ç¤Î»ÏÆ°¡£
º¸¤¬¿Ê½ÐÅö½é¤Î¿·ÅÔ»ÔÃæ¿´¡¢¤½¤Î¸å2014Ç¯¤Ë¹ÔÀ¯¥»¥ó¥¿¡¼¤¬½×¹©¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢³¹¤Î¡Ø½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤³µÇ°¡É¤Ç¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤Ê¿ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬¼çÎ®¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µï½»·ÁÂÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ç¤âÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÃó¼Ö¾ì¤òÀ°È÷¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¶á¤¯¤ËÏ©Ãó¤¹¤ë¼Ö¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖSORA gardens II¡×¤ÎÃó¼Ö¾ì¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²áÅÙ¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡È¾ãÊÉ¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµÞ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊª·ï²Á³Ê¤ÏÂ¾¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤è¤ê¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹çÊÛ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹IDC¼Ò¤È¤âÊ¸²½¤ä³«È¯»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤äÉÊ¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃ±¤Ë¡È¥³¥¹¥ÈÁý¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÐÆ»À°È÷¤ä¶¦ÍÑÉô¤Î½¼¼Â¤â¡ØÈó¸úÎ¨¡Ù¡ØÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¿®¤¸¡¢ÉÊ¼Á¤ò¼é¤ê¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¿®Ç°¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢³¹¤Îµ¡Ç½¡¦ÍøÊØÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸å¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢2ËÜÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤¬¤À¤¤¤ÖÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¼¥í¤«¤é¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¿·³µÇ°¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë½»Âð¥Ë¡¼¥º¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡¢³¹¤Îµ¡Ç½¡¦ÍøÊØÀ¤ÎÉÔÂ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡¦Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¡×¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£¡ÖTOKYU Garden City¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯É½
2023Ç¯¡¢¥¤¥ª¥ó½ÐÅ¹¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖSORA gardens SC¡×¤Ø¤Î¥¤¥ª¥ó½ÐÅ¹¤À¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈá´ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡ÖSORA gardens SC¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¡ÖSORA gardens SC¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ª¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü·Ï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥ª¥óÍ¶Ã×¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¡¢¸â Åì·ú¡Ê¤ª¤¦¡¦¤É¤ó¤´¤ó¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸â¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏÅìµÞ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«È¯»ö¶ÈÉô¤Î»ö¶ÈÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¸â¤µ¤ó¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à½ÐÄ¥Ãæ¤Ç¡¢¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÏÅìµÞ¤¬¥Û¡¼¥Á¥ß¥óÃæ¿´Éô¤Ë¶¦Æ±»ö¶È¤Ç·úÃÛ¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡ÖThe Nexus¡Ê¥¶¡¦¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅö½é¤Ë¤â¡¢¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ë½ÐÅ¹¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÏÀèÊý¤â¥Ù¥È¥Ê¥à½ÐÅ¹¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë³¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¸â¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤Ï¼þ¤ê¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤Ë¸ò¾Ä¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤È¤·¤Æ¤Ï³¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢½»Ì±¤¬Áý¤¨¤ëÁ°¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¹ØÇã¤¹¤ë½»Ì±¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½ÐÅ¹¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¡£·Ü¤¬Àè¤«¡¢Íñ¤¬Àè¤«¡£¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤È¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤â¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö2015Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢¡ØSORA gardens I¡Ù¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤ÆÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ã±¿È¤ÎÊý¤Ï½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ì½Â¤ÎÂÐºö¤Ç¤·¤¿¡£
¶ìÆñ¤Î»þÂå¡¢³¹¤ò»Ù¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
2021Ç¯¤Ë¶¡µë¤·¤¿½»Âð¤ÎÁí¸Í¿ô¤¬2000¸Í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÎÅÚ¾í¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¸â¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ª¥ó¤ËºÆ¸ò¾Ä¤ò»î¤ß¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¿ôÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¾ò·ï¤ò¾ùÊâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬½ÐÅ¹¤òÌóÂ«¤¹¤ì¤ÐÂ¾¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸â¤µ¤ó¡Ë
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£½ÐÅ¹¸å¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¬¤ì¡¢³«¶È1Ç¯¤ÇÌó350Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¤â¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥¤¥ª¥ó¡Ê¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¡ÖTOKYU Garden City¡×¡£¿Ê²½¤¹¤ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÈÅÀ¡É¤¬¡ÈÌÌ¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íø±×¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢³¹¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢£¡ÖTOKYU Garden City¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯É½¡ÊºÆ·Ç¡Ë
¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖTOKYU Garden City¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¿·¤ÎÆ°¤¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¾¦¶È¡¦½»Âð¥¾¡¼¥ó¤Ç¡¢³¹¤Î¡Ö´é¡×¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¡ÖSORA gardens Area¡×¤«¤é¡£´ûÂ¸¤Î¡ÖSORA gardens I¡×¡ÖSORA gardens II¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2028Ç¯¤Ë¤Ï¡È¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹âÊö¡É¤È¤Ê¤ë¡ÖSORA gardens III¡×¤Î½×¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSORA gardens Area¡×¤ÎÌÏ·¿¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖSORA gardens II¡×¤ÏÃÏ¾å24³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô557¸Í¡£µï½»¼Ô¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁØ¤«¤éÉÙÍµÁØ´ó¤ê¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Î½¼¼Â¡×¤È¡ÖÁ´¸Í¤Ø¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡×¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£25m¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤äBBQ¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é²ÈÅÅ¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¼¡¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¥¤¥ª¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ëÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖSORA gardens SC¡×¤Î¤Û¤«¡¢²°º¬ÉÕ¤¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖSORA gardens Links¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â°û¿©Å¹¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä«£¸»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ê¤É¤ÇÄ«¿©¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖSORA gardens II¡×¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ïµì»Ô³¹¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖTruc¡Çcafé¡×¤òÍ¶Ã×¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Õ¥©¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹áÁð¤ä¥â¥ä¥·¤¬ÊÌÅº¤¨¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÄó·È¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò±¿±Ä¡£2Ì¾¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¡¼¥Á¤¬¾ïÃó¤·¡¢200Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¡£U-13¹ñºÝÂç²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤â¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆþµï¤·¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖSORA gardens I¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤Ê¶õ´Ö¤òÀ°È÷¡£½»¸Í¤ä¶¦ÍÑÉô¤Ê¤É¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¼¡¤Ë¡¢¡ÖMIDORI PARK¡×¤Ø¡£¡ÖMIDORI PARK¡×¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»ÔËÌÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡¢ÅìµÞ¤¬³«È¯¤¹¤ëÁíÌÌÀÑ63 ha¤Î¹Âç¤Ê½»Âð¥¾¡¼¥ó¡£
¡ÖLiving in the green¡ÊÎÐ¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÎÐ²½Î¨56%¤ò¼Â¸½¡£´ûÂ¸¤ÎÄãÁØ½»Âð¡ÖHARUKA Residence/Terrace¡×¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖThe VIEW¡×¡ÖThe GLORY¡×¤Î¤Û¤«¡¢º£¸å¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖThe TEN¡×¡Ê2025Ç¯½×¹©Í½Äê¡Ë¤ä¡ÖThe NEST¡×¡Ê2026Ç¯½×¹©Í½Äê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖThe TEN¡×¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½é¤È¤Ê¤ë¶¦ÍÑÉô¤Ø¤Î²¹Íá»ÜÀßÆ³Æþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖMIDORI PARK¡×¤ÎÌÏ·¿¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
ÄãÁØ½»Âð¡ÖHARUKA Residence/Terrace¡×¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥à½é¤Î¥¿¥¦¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡ÖºÇ¤â»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤³¹¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖThe GLORY¡×¤ÏÃÏ¾å24³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô992¸Í¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢50m¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ë¡¼¥à¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¤¤ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½é¤Î¶¦ÍÑÉô¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖThe VIEW¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å24³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô604¸Í¡£¥ä¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤È¸úÎ¨Åª¤Ê´Ö¼è¤êÀß·×¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÍÞÀ©¤òÎ¾Î©¡£25m¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬ËÉÙ¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¸½ºß·úÀßÃæ¡¢º£Ç¯Åß¤Ë½×¹©Í½Äê¤Î¡ÖThe TEN¡×¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÌÏ·¿¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô300¸Í¡£¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï50m¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½é¤Î²¹Íá»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¹âµé´¶¤¢¤ë»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖThe TEN¡×¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¡£ÊÉ°ìÌÌ¤ÎÁë¤ò³«Êü¤¹¤ì¤ÐÈ¾¥¢¥¦¥È¥É¥¢¶õ´Ö¤Ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖThe TEN¡×»Ò¤É¤âÉô²°¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¶Å¤Ã¤¿Â¤ºî¤ò³Ê°Â¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤ÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤Î¤Ç¤¤ëÊÉ¤Ê¤É¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ä¤¯¤ê¡ª¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¾¦¶È¥¾¡¼¥ó¡ÖHikari¡×¥¨¥ê¥¢¡£¤³¤³¤Ï2022Ç¯9·î¤Î³ÈÄ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë°Ê¹ß¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¿å»ºÍÜ¿£¡ÊAquaculture¡Ë¤È¿å¹ÌºÏÇÝ¡ÊHydroponics¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢µû¤È¿¢Êª¤òÆ±»þ¤Ë°é¤Æ¤ë½Û´Ä·¿¤ÎÇÀ¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ä¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿¢ºÏ¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¯¤Î¿Íµ¤¥Ô¥¶¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖPizza 4P¡Çs¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ç4Å¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¤¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¡ÖMaison Marou¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¿Íµ¤Å¹Ìó13Å¹ÊÞ¤¬½¸ÀÑ¡£¡Ö¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»ÔÃæ¿´Éô¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤â¶»¤òÄ¥¤ë¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¾Þ¡ÖGreen GOOD DESIGN Sustainability Awards 2023¡×¤Ë¤Æ³Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¡ÖPizza 4P¡Çs¡×Å¹Æâ¡£Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºËþÀÊ¤Ç¡¢Å¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î²ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡ÊÌó2»þ´Ö¤Ç5ÁÈ¡ª¡Ë¡£¤ª½Ë¤¤¤¬¤¢¤ëÆü¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢±óÊý¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤Å¹¤À¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
»ÜÀß¤äÀßÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹¤Î³èµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖÆüËÜº×¤ê¡×¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÌó8.5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤òµÏ¿¡£Â¾¤Ë¤â¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤äÂæÏÑ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢Ìî³°¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¹ñÀÒ¤Ê½»Ì±¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜº×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¼Ò°÷¡¦¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¼
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤Ë½»¤à¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í½÷À¡¢SON¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥ó¤µ¤ó¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¥½¥ó¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤Ç³¹°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Executive Director¡¡º£À¶¿å Íº°ì¡Ê¤¤¤Þ¤·¤ß¤º¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡¢½»ÂðÉô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÇäÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡ÖTOKYU Garden City¡×¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½»¤ß¡¢³¹¤ÎÊÑ²½¤òÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô³¹ÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¶õµ¤¤¬¤¤ì¤¤¡£¤½¤·¤ÆÅÅÀþ¤¬ÃÏÃæËä¤á¹þ¤ß¤Ç¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÅö½é¤ÏÇã¤¤Êª¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÔÊØ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê»Ò°é¤Æ´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¿È¶á¤Ë¥×¡¼¥ë¤ä¸ø±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤â¿å±Ë¤¬¾åÃ£¤·¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¦ÍÑÉô¤Î½¼¼Â¡£¡Ö¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹çÃ×¤·¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¡¢Facebook¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¡×¡Ê¥½¥ó¤µ¤ó¡Ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤Êª´Ä¶¤¬·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö¼Á¤¬¹â¤¯¤Æ¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¡¢¤¹¤°¤ËÇã¤¨¤ë¥¤¥ª¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î»Ô¾ì¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÉÊ¼Á¤äÁ¯ÅÙ¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÉôÊ¬¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¶¦Æ¯¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¡£²È»ö¤È°é»ù¤Î»þ´Ö¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ª¥ó¤ÎÀ¸Á¯¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î»Ñ¤â¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ë¥¹¡¼¥×¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¼÷»Ê¤Ê¤É¤âÇä¤ê¾ì¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¤È¡¢Ìë´Ö¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤È¤ÎÅú¤¨¡£
¡Ö³°¹ñ¿ÍÃóºß°÷¤ÎÊý¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Ì±¤ÏÁáÄ«½Ð¶Ð¤¹¤ë¹©¾ì¶ÐÌ³¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÄÅ¹¤¬Áá¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¸þ¤±¤Î³Ø¹»¤äÊÝ°é±à¤¬¤â¤¦¾¯¤·½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼Â¤Ï¼èºà¸å¡¢Í¼¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉáÃÊÃå¤Î¥½¥ó¤µ¤ó¤ËÁø¶ø¡£»þ¹ï¤Ï18»þ¡£²ñ¼á¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò³À´Ö¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡ÈÆ´¤ì¡É¤Î³¹¤Ø¡£3¤Ä¤ÎÅ¸Ë¾
¿ôÌ¾¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤â¡¢13Ç¯¤¿¤Á¡¢¼Ò°÷¿ô¤ÏÌó500Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÆüËÜ¤«¤é¤Î¼Ò°÷¤Ï10Ì¾¡¢¤Û¤«¤Ï¸½ÃÏ¼Ò°÷¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸å¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¡Ø½»¤ß¤¿¤¤¡Ù¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¡Ù¡ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡¢¼ç¤Ë£³¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿·ÅÔ»ÔÆâÉô¤Î³«È¯¿ä¿Ê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¶¡µë¤·¤¿Ìó3000¸Í¤«¤é¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×1Ëü8000¸Í¤Î½»Âð¶¡µë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤â³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ°éÇ¯Îð¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ÜÀß¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶µ°é»ÜÀß¤ÎÍ¶Ã×¤ò¶¯²½¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ëÍ½Äê¡£¸òÄÌÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»ÔÃæ¿´Éô¤È¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÅ¸³«¤â·×²èÃæ¤Ç¤¹¡£
¹©»öÃæ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿MIDORI PARK The GLORY¡ÊÁ´992¸Í¡Ë¤Î2¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡ÊÌó70Ê¿ÊÆ¡Ë¤Ï1500Ëü±ßÄøÅÙ¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¡ÖTOKYU Garden City¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯É½¡ÊºÆ·Ç¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡ØMIDORI PARK The TEN 2¡Ù¡ØThe TEN 3¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤È¤«¡Ê²èÁüºîÀ®¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡£
¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤Ï¸½ºß¡¢ÂèÆó¼¡»º¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢Âè»°¼¡»º¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£IT´ë¶È¤ä¸¦µæ³«È¯»ÜÀß¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¤ä¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ê¤É¤ÇIT´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ØÆ¯¤¤¿¤¤³¹¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤ÎËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬£¶³ä¡£»Ò°é¤Æ¼Ò°÷¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤«¡ª ¤½¤·¤Æ17»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò°÷¤¬µ¢Âð¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
µÙ·Æ¼¼¤Ë¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥ÉÂæ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡£¼Ò°÷´¶¼Õº×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¼Ò°÷¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µ¤¬Çº¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤äµëÍ¿À©ÅÙ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀßÈ÷¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¦½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ê»£±Æ¡¿SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¤ªÃë¿²¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°Ø»Ò¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê»ÅÍÍ¡ª»ý»²¤·¤¿¥·¡¼¥È¤ò¾²¤ËÉß¤¤¤Æ¿²¤ë¿Í¤â¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÃÏ°èÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡£
¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢7·î1Æü¤Ë¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤¬¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤È¥Ð¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ó¥¿¥¦¾Ê¤È¤ÎÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¿Í¸ý1400Ëü¿Í¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÁ´ÂÎ¤ÎGDP¤Î4Ê¬¤Î£±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô·÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤Ë¤â»²Æþ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À
º£¸å¡¢¥½¥ó¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÊÝ°é»ÜÀß¤ä¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐºö¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£10Ç¯¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖTOKYU Garden City¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯É½¡ÊÁ´ÍÆ¡Ë
¡ü¼èºà¶¨ÎÏ
¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ
(¹â¶¶ ¼·½Å¡ÊSUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë)