¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù1/144 HGÍÑ¡Ö¥¢¡¼¥¬¥Þ¡×¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥¤¬¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢7¼ï¤òÉÕÂ°¤·¤ÆºÆÈÎ
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖRealistic Model Series µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à £±/144 HGÍÑ ¥¢¡¼¥¬¥Þ ¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥(40th Anniversary Edition)¡×(19,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖRealistic Model Series µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à £±/144 HGÍÑ ¥¢¡¼¥¬¥Þ ¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥(40th Anniversary Edition)¡×(19,800±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é 1/144 HG¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¥¸¥ª¥é¥Þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¶¯½±ÍÑ±§Ãè½äÍÎ´Ï¥¢¡¼¥¬¥Þ¡×¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¤ÎºÌ¿§ºÑ¤ß¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢7¼ï¤òÉÕÂ°¤·¤ÆºÆÈÎ¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê³«Êü·¿¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥¤ÏÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÌó40ÑÉý¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¡×¡Ö¥»¥ß¥í¥ó¥°¡×ºÇÄ¹Ìó1m¤Î¡Ö¥í¥ó¥°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥â¡¼¥É¡×¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ4·ÁÂÖ¤Ë¥â¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÃÈÄ¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëMSÈ¯¼ÍÂæ¤Ï³ÊÇ¼¥²¡¼¥ÈÆâ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¡£¥²¡¼¥ÈÎ¢¤Ë¤Ï1/144¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥Ñ¡¼¥Ä¥¦¥§¥Ý¥ó¥é¥Ã¥¯¤ò¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¤¤ë¸ß´¹¥¹¥ê¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎMS¤Ê¤É¤ò¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤ÏÅÉÁõºÑ¤ÎÈ¾´°À®¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÁÈ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥Û¥Ó¡¼»Ö¸þ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Þ¡¼¥¥ó¥°¥Ç¥«¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉÕÂ°ÉÊ¤â½¼¼Â¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖRealistic Model Series µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à £±/144 HGÍÑ ¥¢¡¼¥¬¥Þ ¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥(40th Anniversary Edition)¡×(19,800±ß)
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê³«Êü·¿¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥Ç¥Ã¥¤ÏÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÌó40ÑÉý¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¡×¡Ö¥»¥ß¥í¥ó¥°¡×ºÇÄ¹Ìó1m¤Î¡Ö¥í¥ó¥°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¥â¡¼¥É¡×¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ4·ÁÂÖ¤Ë¥â¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÃÈÄ¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëMSÈ¯¼ÍÂæ¤Ï³ÊÇ¼¥²¡¼¥ÈÆâ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¡£¥²¡¼¥ÈÎ¢¤Ë¤Ï1/144¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥Ñ¡¼¥Ä¥¦¥§¥Ý¥ó¥é¥Ã¥¯¤ò¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¤¤ë¸ß´¹¥¹¥ê¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎMS¤Ê¤É¤ò¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤ÏÅÉÁõºÑ¤ÎÈ¾´°À®¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÁÈ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥Û¥Ó¡¼»Ö¸þ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Þ¡¼¥¥ó¥°¥Ç¥«¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉÕÂ°ÉÊ¤â½¼¼Â¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º