東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6524 高値0.6541 安値0.6490
0.6598 ハイブレイク
0.6569 抵抗2
0.6547 抵抗1
0.6518 ピボット
0.6496 支持1
0.6467 支持2
0.6445 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5962 高値0.5967 安値0.5923
0.6022 ハイブレイク
0.5995 抵抗2
0.5978 抵抗1
0.5951 ピボット
0.5934 支持1
0.5907 支持2
0.5890 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3746 高値1.3774 安値1.3722
1.3825 ハイブレイク
1.3799 抵抗2
1.3773 抵抗1
1.3747 ピボット
1.3721 支持1
1.3695 支持2
1.3669 ローブレイク
