東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6524　高値0.6541　安値0.6490

0.6598　ハイブレイク
0.6569　抵抗2
0.6547　抵抗1
0.6518　ピボット
0.6496　支持1
0.6467　支持2
0.6445　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5962　高値0.5967　安値0.5923

0.6022　ハイブレイク
0.5995　抵抗2
0.5978　抵抗1
0.5951　ピボット
0.5934　支持1
0.5907　支持2
0.5890　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3746　高値1.3774　安値1.3722

1.3825　ハイブレイク
1.3799　抵抗2
1.3773　抵抗1
1.3747　ピボット
1.3721　支持1
1.3695　支持2
1.3669　ローブレイク