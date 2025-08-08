

【書影を見る】順番にやるな！ 同時にやれ！1年で5カ国語をマスターした私の外国語「同時」習得法

皆さんはChatGPTをどのように使っていますか？ChatGPTやGemini、Claudeなどの生成AIは、文章作成や要約作成など、多様な分野で活用できることが知られています。しかし、あまりにも便利であるがゆえに、どうやって日常生活の中で活用したらいいのか、よくわからないという方が多いのではないでしょうか。

本稿では、「1年で5ヵ国語をマスターした私の外国語「同時」習得法」を上梓した清野考弥氏が、東大生がどのようにChatGPTを活用しているのかをわかりやすく解説します。

とっさにグーグル翻訳に頼るのはもったいない

皆さんは、「これって英語でなんて言うんだろう？」と思ったとき、どうやってその英語表現を調べますか？ 例えば、駅で外国人から声をかけられたときに、「この電車を乗り換える必要があるって言いたいけど、『乗り換える』ってなんて言えばいいんだ？」と思った時、多くの方は、スマホからインターネットで「乗り換える 英語」と検索するか、Google翻訳などを使って、「乗り換える」を翻訳するでしょう。

そうすると“change trains（電車を乗り換える）”などの表現にたどり着くと思います。このように、知らない英語を調べるために、インターネット検索やGoogle翻訳を活用している人の姿は、よく見かけますが、実はこのような外国語学習の方法は非効率なのです。というのも、知らない単語や表現を調べたとしても、大体はその場限りの知識で終わってしまい、外国語力自体の底上げができないからです。

そんなときに役に立つのが、ChatGPTです。ChatGPTをはじめとした生成AIは、外国語の翻訳に非常に優れており、インターネット検索やGoogle翻訳等よりもはるかに効果的な外国語学習を実現することができます。例えば、ChatGPTの画面を開いて、「『乗り換え』を英語で」と送信してみましょう。すると、transfer（一般的な意味での「乗り継ぎ」）、change trains（電車を乗り換える）、make a connection（飛行機を乗り換える）、switch（比喩的な「乗り継ぎ」）など、さまざまな表現を例文付きで紹介してくれます。

これのどこが優れているのかというと、ChatGPTの回答についてさらに詳しく知りたいときは、再度質問をすることで、より豊富な情報が得られる点です。「transferを使った例文をもっと教えて！」「どうしてchange trainsのtrainsは複数形なの？」など、追加できる質問は多種多様です。インターネット検索では、webページの中に書かれている硬直的な内容しか知ることができませんが、ChatGPTを使えば、知りたいと思ったことを、いくらでも知ることができます。私が、外国語学習に生成AIを活用する理由はここにあります。

生成AIを最大限活用すると、「同時に複数の外国語を学ぶ」という夢のようなことが実現できてしまいます。例えば、先ほどのように「乗り換えって英語でなんて言うんだろう？」と思ったら、ついでに「じゃあフランス語だったら？」「スペイン語だったら？」とChatGPTに質問してみてください。

すると、英語のみならず、フランス語やスペイン語など他の外国語の表現もあわせて教えてもらえます。一石二鳥どころか、一石三鳥の勢いで、外国語の知識を身につけられるのが魅力的ですね（ちなみに、英語のchange trainsに似た表現として、フランス語ではchanger de train、スペイン語ではcambiar de trenというものがあります）。

「いやいや、英語だけで手一杯なのに、他の外国語も調べるなんて大変だよ」と思われた方がいるかもしれませんが、実は、フランス語やスペイン語など、他の外国語を同時に知ることで、「言語に対する感覚」を磨くことができ、かえって効率的に英語を身につけられるということがあります。

例えば、先ほどの例を確認すると、英語のchangeも、フランス語のchangerも、スペイン語のcambiarも、すべて「変える」という意味の動詞で、よく見てみると形がそっくりです。これらは用法も似ていて、jobs（英語の「仕事」）、travail（フランス語の「仕事」）、trabajo（スペイン語の「仕事」）を組み合わせると、change jobs、changer de travail、cambiar de trabajo（どれも「転職する」という意味）という表現をつくり出せます。

このような形で、いろいろな言語における「変える（change）」という動詞の使い方を知っていくと、例えば「『新しい恋人ができた』って英語でなんて言うんだろう？」と新たな疑問を持ったとしても、「恋人のことをカタカナだとパートナーって言うことが多い気がする。ということは、change partners（パートナーを変える）で『新しい恋人ができた』と表現できるのではないか？」と推測しやすくなります（実際に、このような言い方をします）。

そして、このような英語表現が可能ということは、フランス語やスペイン語でも「変える」という動詞と「パートナー」という名詞を組み合わせることで、「新しい恋人ができた」という意味を表現できそうですよね（実際に、フランス語ではchanger de partenaire、スペイン語ではcambiar de parejaと言います！）。

以上の通り、複数の外国語表現を参照しながら、英語表現などを学んでいくと、各言語の共通点などが浮き彫りになり、「言語の感覚」が磨かれていくのです。

横着しても外国語が身につくのがChatGPTの魅力





興味本位であっても「確かに、複数の外国語を知ってみるのは面白そうだな」と思った方は、ChatGPTに質問するときに「英語＋（他の外国語）でなんて言うか教えて！」と加えてみてください。私は、横着にも「英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・中国語でそれぞれなんと言うか教えて！」と聞いて、外国語を学習してきました。

大事なのは、ChatGPTの登場により可能になった「深掘りして学ぶこと」「多言語を同時に学ぶこと」などを実践してみることです。例えば、最後に紹介した「英語表現を聞くことに加えて、他の言語での表現方法も聞く」という学習法は、新しい外国語に触れる貴重な機会になります。

縁もゆかりもないと思っていた外国語に触れてみると、思わぬ発見や才能に遭遇し、人生が変化していくことがあります。せっかくChatGPTなどの登場により、外国語学習がより簡単に、より効率的にできるようになってきたのですから、皆さんも本稿をきっかけに外国語学習に挑戦してみてはいかがですか？

（清野 孝弥 ： 現役東大生ライター）