森崎ウィン×向井康二W主演『（LOVE SONG）』“両片想い”の2人に胸キュン！ 場面写真解禁
森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、“両片思い”のソウタ（森崎）とカイ（向井）の切なさとトキメキを写し出す場面写真が到着した。
【写真】恋愛で一番楽しいとき！ 『（LOVE SONG）』“両片思い”な場面写真
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
バンコク勤務を命じられた化学メーカーの研究員・ソウタ（森崎）は、渡航初日、大学時代に突然姿を消した初恋の人・カイ（向井）と、6年ぶりに偶然の再会を果たす。あの頃、カイが歌っていた“未完成の歌”は、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。
バンコクでカメラマンとして活躍し、音楽活動も続けていたカイは、思いがけない再会に心を揺らす。喧騒（けんそう）と静寂が交錯するバンコクの街で過ごすうちに、離れ離れだった長い空白の時間が埋まっていくが、何事にも慎重なソウタは、かつてのカイへのかなわぬ片思いの痛みから、「この想いは、きっと叶わない」と心にふたをしてしまう。また、カイもソウタに会えた喜びの一方で、過去に受けた心の傷から自分の気持ちに素直になれないでいた。またすれ違ってしまう2人。胸に秘めた“両片思い”の行方は―。
ソウタとカイの場面写真4点は、自分の気持ちを相手に伝えることができない2人の切なさが最高潮に達する数々のシーンを切り取ったもの。
カイが、ソウタのイヤホンの片方を取り、「（聴いているのは）ラブソングか。誰か好きなヤツでもいるの？」と問いかけるシーンや、大学時代と変わらず接しようとしても、お互いが日本とタイで過ごした6年の長い時間に思わぬ距離を感じ、せっかく再会できたのに気持ちがすれ違う2人それぞれのシーン、ソウタがずっと心にわだかまっていたカイが突然いなくなった理由を問いただすと、カイが突然ずっと言えなかったある告白を始めるシーンなどだ。
ソウタが自分の感情を抑えてしまうことと、カイが思いを打ち明けられないことには、それぞれ異なる大きな理由がある。その壁に阻まれ、胸が締め付けられるような表情が伝わってくるショットだ。
また、ソウタの先輩で一緒にバンコク勤務となるエリート社員・ジン（及川光博）や、バンコクでコスメ会社を経営する若き実業家・サン（ミーン）の姿も。胸が苦しくなるストーリー展開の中で、どちらもコミカルな安らぎを与えてくれるキャラクターながら、ソウタとカイの恋の行方を左右する重要な役どころだ。そしてジンとサンの2人にも新たな感情が芽生えていく―。
さらに、ソウタとカイ、それぞれの視点で物語を描くノベライズ本『映画ノベライズ（LOVE SONG）』が、KADOKAWAより10月6日発売されることも決まった。
ノベライズでは、バンコクの風景とともに、ソウタとカイ、2人の恋心の揺らぎをそれぞれの視点から繊細に描く。出会いや学生時代の思い出まで丹念にたどりながら、心の機微にも深く踏み込んだ内容となっている。また、ソウタの先輩であるジンが、バンコクで出会った恋を描く、もうひとつのストーリー『The other Sun』も収録されている。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
