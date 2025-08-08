７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．８８ドル（－０．４７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５３．７ドル（＋２０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８１５．８セント（＋３９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．２５セント（＋９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８４．５０セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７１．７５セント（＋１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．８７（＋０．７４）
出所：MINKABU PRESS
