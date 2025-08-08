７日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比２２４．４８ドル安の４万３９６８．６４ドルと反落した。現地時間午前８時半発表の新規失業保険申請件数は２２万６０００件、失業保険継続受給者数は１９７万４０００件といずれも予想を上回り、労働市場の鈍化を示すと受け止められ、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）による９月の利下げ観測が強まった。また、６日引け後にトランプ大統領が、「輸入される半導体に約１００％の関税を課す」と発表したものの、「米国内で生産を約束した企業は適用除外する」と表明したことで、半導体の一角に買いが入り、主要指数はそろって上昇してスタートした。ただ、午前に発表された７月の消費者調査で、１年先及び５年先の予想インフレ率が上昇しインフレへの警戒が強まると、ＮＹダウはマイナスに下落。午後１時の３０年国債入札が低調となり、長期債利回りが上昇となったことでその後も弱含みで推移した。ビザ＜V＞、ウォルト・ディズニー＜DIS＞、ナイキ＜NKE＞など消費関連が売られ、肥満経口薬の臨床試験の結果が失望されたイーライ・リリー＜LLY＞は急落。キャタピラー＜CAT＞、オラクル＜ORCL＞、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞も安い。半面、ウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、スポティファイ・テクノロジー＜SPOT＞は買われ、通期業績予想を引き上げたベクトン・ディッキンソン＜BDX＞は大幅高した。



一方、ナスダック総合指数は続伸し、前日比７３．２７ポイント高の２万１２４２．６９と終値ベースで最高値を更新した。テック関連に高いものが目立ち、エヌビディア＜NVDA＞、アップル＜AAPL＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が買われ、テスラ＜TSLA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、アップラビン＜APP＞も高い。



出所：MINKABU PRESS