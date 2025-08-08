佐久間宣行P『デスキスゲーム』、参加者にさらば森田・錦鯉渡辺・野田クリら5名決定！ 予告公開
テレビプロデューサー・佐久間宣行が企画演出を手がけ、9月9日配信開始となるNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』より、予告映像とキーアートが解禁。またゲーム参加者として、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）の5名が発表された。
【動画】最高のキスをして、主人公になるのは誰だ!? 『デスキスゲーム』予告
今回佐久間が仕掛けるのは、一触即発の“デスキスゲーム”。舞台は、お色気ムンムン美女たちからの誘惑が次々と襲いかかる、アドリブドラマの世界。人気芸人たちに課されたミッションはただ一つ。“最高のキス”で物語を終わらせろ。ただし、途中で”安いキス”をしてしまったら即退場＝“死＜death＞”。欲望と自制心の狭間で最高のキスをして、主人公になるのは誰だ？
今回発表された5人の参加者は、劇団ひとりと共に、アドリブドラマの世界に入り込み、デスキスゲームに挑む。ドラマが進む中で芸人たちの演技力とアドリブ力が試される。
本予告映像で、ついにデスキスゲームの全貌がベールを脱いだ。劇団ひとりVS八木奈々、森田哲矢VS橘メアリー、渡辺隆VS金松季歩、野田クリスタルVS塔乃花鈴、嶋佐和也VS葵いぶき、ぐんぴぃVS紗倉まな。劇団ひとり率いるお笑い芸人にお色気美女たちからキスの誘惑が迫りくるなか、欲望は暴走し物語は予想外な方向へ。
Netflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』は、Netflixにて9月9日より全6話一挙配信。
