芸能人のチャーハンがおいしそう！ 町中華風からお弁当の一品まで＜8月8日はチャーハンの日＞
8月8日はチャーハンの日。冷中華料理業界全体でチャーハンを盛り上げていくことを目的に、おいしいチャーハンの特徴である「パラ（8）パラ（8）」の語呂合わせから、冷凍食品のニチレイフーズがこの日に制定した。芸能界でチャーハンと言えば、浜田雅功が作ったチャーハンが絶品として番組で話題になり、のちに商品化もされた。浜田のように特に料理自慢でなくてもおいしく作れるのがチャーハンの魅力。今回は、芸能人がインスタグラムで公開した、おいしそうなチャーハンの数々を紹介したい。
【写真】芸能人が作った“チャーハン”がおいしそう！（10枚）
■藤本美貴（夫・庄司智春作）
タレントの藤本美貴は、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作ったチャーハンの写真を公開した。藤本は「お昼ご飯は無言の圧で庄司さんが作ってくれました」と夫婦の“阿吽の呼吸”でこの日は庄司が調理を担当したことを明かし、お皿に盛られたチャーハンと卵スープの写真をアップ。「美味しかった」と評価している。
見た目は老舗の町中華のお店で出てきてもおかしくない出来栄えに「お店のチャーハンかと思いました！！ おいしそう」「さすが庄司さんですね！ 優しい旦那さん」などのコメントが寄せられた。
■木村文乃
度々手料理を投稿している女優の木村文乃は、紅ショウガとネギが乗った「豚そぼろ焼き飯」を公開。さらに「きゅうりとラディッシュのツナマヨ和え」「アボカドのおかか醤油和え」「ナスの揚げびたし」「しらすのっけもずく酢」と、副菜は4品。「青梗菜とえのきと山芋の中華風スープ」を添え、バランス完璧な“中華定食”を披露した。
毎回のように複数の品目が並ぶ豪華な食卓に、フォロワーからは「いつも品数が多く素晴らしいですね♪」「すっっごい美味しそうです！（同い年なのに尊敬）」「食べたーい」「チャーハンと名乗れる自信作ですかね」などのコメントが寄せられている。
■小倉優子
ササッとできるレシピゆえに、お弁当箱を埋める1品としても最適なチャーハン。3人の男児の母親であるタレントの小倉優子は「三男とシューマイ作り」と報告し、皿を手に持った3男の写真を投稿。続けて「冷凍したシューマイをお弁当に入れました」とつづり、チャーハンやシューマイなどの彩り豊かなおかずが入った弁当の写真も公開した。
この投稿にファンからは「中華弁当 こんなお弁当持ってけるなんて羨ましすぎます」「美味しそうなお弁当」「一緒に料理なんて幸せですね」「幸せがぎゅっと詰まってる気がします」といった声が寄せられている。
人気女優が作ったチャーハン おいしそうに見えるのに「不味かった」
■渡辺美奈代
さまざまなアレンジが効くのもチャーハンの魅力。木村文乃同様、インスタグラムやブログで自慢の手料理の数々を披露してきたタレントの渡辺美奈代は、当時中学生の次男・矢島名月のために作った弁当に半チャーハンを入れた模様。
渡辺は「#しらすと小松菜炒飯」と記して弁当箱の写真をアップ。育ち盛りの息子のことを思ってパンパンに敷き詰められた具材の中に、青と緑が散りばめられた白米の中にしらすがかすかに確認できる。コメント欄には「彩りが綺麗で勉強になりま」「素敵なお弁当ですね」「美味しそうです！！」といった反響が寄せられている。
■飯島直子
おいしそうに見える…けど失敗することだってある。女優の飯島直子は、「今朝は、きのうの肉味噌でチャーハンに」と手作り肉みそを使用したアレンジチャーハンを写真とともに紹介。ネギも散らしたおいしそうな見た目なのだが…。本人は「不味そう」と不満げで、「現実も不味かったです」と明かした。
調理中や自撮り姿も公開して、「そんなに まずくなる要素てきなモノは入ってませんが 空腹すぎて、はやる気持ちを抑えられず 失敗の巻 それでも完食」と味に不満はあるものの平らげたことを明かし、「明日は余った肉味噌で油ソーメン作りたいと思います」と予告した。この投稿に、「美味しそうだけどな〜」「キッチン素敵」「チャーハンは味付け難しいですよね」「一生懸命作られたワンプレート風でとても素敵です」などの声が上がっている。
