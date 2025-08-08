＃69 “電子レンジ”で世界を変える！？マイクロ波の“無限の可能性”

8月2日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。



今や生活に欠かせない電子レンジ。電子レンジは「マイクロ波」が食材に含まれる水分だけを揺らして温度を上げている。

そんなマイクロ波の技術を進化させ、世界の産業を変えようとしているのが今回の開拓者、マイクロ波化学の吉野巌だ。実はマイクロ波の周波数を変えることで様々な物質をピンポイントで狙い、加熱することができる。





吉野たちはアクリル樹脂だけを加熱・分解する周波数を使って、アクリル樹脂製の自動車部品などの廃材を元の原料の状態にまで戻す「ケミカルリサイクル」に成功した。火力を使う従来のリサイクルと比べ、約50％温室効果ガスを削減できるため、環境を重視する大手化学メーカーなどが技術提携を求めるほどだ。さらに、その技術で半導体製造のほか、レアメタル「リチウム」の精錬にも着手している。マイクロ波を進化させ、世界の産業に衝撃を与える開拓者に、作家・相場英雄が斬り込む。出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）開拓者：マイクロ波化学 吉野巌 社長ナレーター：谷田歩（俳優）

次回は「第２弾！“電子レンジ”でレアメタル獲得！？」を放送。