木村カエラ（40）が8日、インスタグラムを更新し「少し前に、大好きなおばあちゃんが90歳で天国に行きました」と、祖母の死を報告した。

木村は「わたしはおばあちゃんのこと、お母さんってよんでて、小さい頃から、共働きの両親の代わりにたくさんお世話をしてくれたから、本当にいつも近くにいて、すっごく可愛がってもらってました」と、祖母が親代わりだったと明かした。「電話に出れなかった時の留守電を大切にとってあって、携帯に残っています。何度も聞き直すその声」と、携帯電話に残った、祖母の声を紹介した。

「かえちゃんげんき？この間テレビに出てたね。元気かな？って思って連絡したよ。体にだけは気をつけてね。またね」

木村は「また会えるかな。さみしいです。大切な人をなくすと、あの時や、この時の後悔がたくさん生まれます」と悲しみと寂しさをつづった。その一方で「だからこそこうして生きよう。そう思います。いつまでもお母さんの自慢できる孫でいれるように。この投稿で、また自分を受け入れて、前を向いて歩こう。そう思います。一つ一つ。今日もいい日になりますように。前を向いて歩こう」と、自らに言い聞かせるように、心を前に向けた。