【映像】大塚愛似のスタイル抜群シンガーソングライターのビキニ姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、前回に引き続きゲストとして『timelesz project』に参加し新グループ結成に向けて始動中の西山智樹と前田大輔が参戦した。

シャッフル生活5日目。Island Blueの浜辺でsae（26歳／シンガーソングライター）はビキニ姿でギターを手に、かつよし（26歳／サッカー選手）とセッションを行っていた。saeのギターと歌に合わせ、シャッフルアイランドの主題歌『曖昧』を口ずさむかつよし。

「マジでいい声だね」とsaeの歌声を絶賛し「歌ってマジでいいよな。俺もサッカーの前とか辛い時とか歌で助けられてきたから、歌うまい人ってすごいなと思うしいいなって思う」と話した。そして「私に対しての気持ちってどんな感じ？」と尋ねられたかつよしはsaeの印象について「メチャクチャ明るい。サバサバしている感じ。そういうところがすごくいいなって思ってる」と告白。saeは「嬉しい」とほほ笑み「久々にキュンキュンしてます」と自らの想いを伝えた。