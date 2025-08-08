女性ファッション誌「美人百花」（角川春樹事務所）が8日発売の9月号で休刊になることが7日、同誌のインスタグラムで発表された。



【写真】道重さゆみ卒業号となった「美人百花」8月号

同誌の専属モデルを6年間務めたのが元モーニング娘。の道重さゆみ。2023年に「強迫性障害」と診断され、病と仕事の両立をはかってきたが、「活動を続けていくのは、難しい、限界だな」と感じるようになり、今年1月に今夏での芸能界引退を発表。14日のツアーの東京公演「SAYUMINGLANDOLL～SAMSALA～」（Zepp Tokyo）で去る。そんな道重は、8月号の表紙を飾り、同誌からの卒業証書を手渡されたばかり。



最後となる9月号の表紙はSixTONES髙地優吾となる。



以下休刊報告全文



◆ ◆

突然のご報告となってしまい申し訳ありません。

美人百花は8月8日発売の9月号をもって休刊となります。



最後となる今号は、純粋に秋のファッションを楽しめる百花フェミニンがたくさん掲載された、いつも通り充実した内容となっています。是非お手にとってご覧ください。



裏表紙は、創刊当時から登場し、百花の一番の応援隊長だった美香さんにモデルを務めていただきました。ありがとうの意味を込めて、裏表紙のみ誌面タイトルを「美人百香」と美香さんの名前を入れています。



約20年もの間、関わってくださった全ての方々、一緒に歩んでくれた百花レディ達に大きく感謝を申し上げます。



ありがとうございました。



美人百花編集部一同



