乃木坂46井上和、自宅にやってきた松尾美佑＆田村真佑と幸せ時間「すごい楽しかったです」

8月6日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、先輩メンバーとの交友を明かした。

過去に同番組で、先輩である4期生の松尾美佑に対して“家に遊びに来てほしい”と呼びかけていた井上。今回の放送では、「正直、望み薄だと思ってお誘いをしたんですけど、なんとこの間来てくれまして」と切り出した。

続けて、松尾と同じく4期生の田村真佑が2人で自宅に遊びに来たといい、「12時過ぎ近くとかまでいたかな？ってぐらい。たぶん長い間一緒にお話したり、ご飯食べたりしてました」「（飼っている）猫とまゆたんさんと松尾さんっていうすごい最高の組み合わせを目に収めることができ、私は幸せでしたし、きっと身にならない話もした気がします」とトーク。

さらに、「松尾さんのお話とか色々聞いて、すごい本当に面白い方だなって思ったし、本当にすごいいろんなことを見てくださってる方だから、松尾さんとお話してて、私ももっと頑張ろうってすごい思いましたね」「すごい楽しかったです」と、充実した時間を振り返っていた。