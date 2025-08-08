本田真凜、ヘルシー美ボディ際立つアンダーウェア姿を披露！1st写真集の発売前重版が決定

フィギュアスケーターの本田真凜が、24歳の誕生日である8月21日に、氷上とはまた違う、凜としたまなざしと素顔を詰め込んだ1st写真集「MARIN」を講談社より刊行。情報解禁時からSNSを中心に話題となり、発売前重版が決定した本書の先行カット第4弾が公開された。

【写真】たっぷりトッピングしたアイスクリームを持った微笑みSHOTも公開

「夏生まれで名前も“Marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。

今回公開された2枚は、台中の人気アイスクリームショップ、郊外のリゾートホテルの室内で撮影されたカットから。打ち合わせで自身が提案したリファレンスをもとに、リラックスムードの中で撮影されたアンダーウェアショットでは、ヘルシー美ボディを披露している。

そして、自らフレーバーやトッピングを選び、撮影後に完食したアイスクリームと一緒に撮影した、自撮り風のショットも。どちらも等身大の彼女がギュッと詰まったカットとなっている。