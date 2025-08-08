可愛さが限界突破している爐散歩風景瓩X上で多くのユーザーの心を鷲掴みにしている。

【動画】牛を散歩させる亀を見る

話題となっているのは2025年8月3日、Xユーザーのヤマシタアサミ（＠don_mamei）さんが

「早朝、バタバタ音がすると思ってリビングに来てみたら、久々に牛くん連れてお散歩してました！

少し大きくなったしもう牛くんの足の間には入り込めないと思っていたのに。。」

とつぶやきながら投稿した動画。リビングで牛！？ と驚いてしまうが、本当に、犁蹲瓩鯱△譴織メが、ゆっくりゆっくりとリビングを、お散歩しているのだ。

か、可愛すぎる......！ まるで絵本のような光景に、思わず笑顔になってしまう。

でもいったいこれ、どういう状況なの？ Jタウンネット記者は5日、投稿者のヤマシタアサミさんに話を聞いた。

前に見たのは2018年

ヤマシタさんによると、この動画に写っているのはヒョウモンガメのオス、「ドン」さん。

マイペースな性格で、わりとビビリな人見知りだ。食べることと日向ぼっこが好きそうなドンさんは、今年でヤマシタさん宅に迎えられて21年目になる。

そんなドンさんが、牛のぬいぐるみを連れて歩いていたのは3日の午前6時頃のことだった。

ポストで「久々に」と言っていたが、ドンさんは2018年頃にも牛くんを連れてお散歩していたことが何度かあるそう。

しかし、そこからドンさんも少し体が成長したことで、牛くんの足の間にうまくハマることがなくなり、長らくこの光景は見られなかったという。

「私も、もう大きさ的にも見ることはなさそうだなって思っていたので、この日は結構驚いて寝起きでしたがすぐに録画しました。

ドンが好きで牛を連れているわけではなくて、たまたまこうなっちゃってるんだと思います。

微笑ましい光景ですが、ドンにはその自覚はないと思います」（ヤマシタさん）

約7年ぶりに見られたドンさんと牛くんのお散歩に対し、ヤマシタさんは

「久しぶりに見れてビックリしましたが、やっぱり可愛いので最高だなーと思いました。

ハマる瞬間が見たかったです」

と感想を述べた。

X上では3万6000件を超える「いいね」（7日夕時点）のほか、こんな反応が寄せられている。

「ワロタwwwwなんやこの癒ししかない映像は」

「リビングで牛連れて！？ と思って動画を見たら リビングで牛連れてました」

「疲れた時はこれを見よう」

「嘘みたいに可愛い」

「力持ちだぁ」