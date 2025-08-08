J2長崎の20周年記念レジェンドマッチ、参加者が決定！「国見レジェンズ」は“怪物”平山相太などこんなメンバー

V・ファーレン長崎は7日、8月24日（日）にPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催する、V・ファーレン長崎クラブ創設20周年記念レジェンドマッチに参加するメンバーが決定したと発表した。

有明SCを母体として、2005年にチーム名を改称する形で誕生したV・ファーレン長崎。創設20周年を記念したレジェンドマッチは、8月24日のJ2第27節レノファ山口FC戦の試合前に開催される。

対戦カードは、V・ファーレン長崎レジェンズvs国見レジェンズ。

有明SCには、高校サッカーで一時代を築いた長崎県立国見高校サッカー部OBを中心に結成された「国見FC」も統合された経緯があり、まさに長崎をサッカーで盛り上げてきたレジェンドたちによる夢の一戦となる。

気になる参加者はこちら！

■V・ファーレン長崎レジェンズ

原田武男

有光亮太

加藤寿一

福嶋洋

近藤健一

税所義博

久留貴昭

立石飛鳥

郄杉亮太

神崎大輔

前田悠佑

山城純也

水永翔馬

古部健太

梶原公

藤井大輔

黒木聖仁

碓井鉄平

幸野志有人

木村裕

■国見レジェンズ

小森田友明

松橋章太

木藤健太

田上渉

巻佑樹

徳永悠平

片山奨典

中村北斗

平山相太

松橋優

園田拓也

藤田優人

関憲太郎

“怪物”平山相太のほか、松橋章太、徳永悠平、中村北斗など国立を沸かせたプレーヤーたちが再結集。大久保嘉人は現在スペイン在住のため参加が難しいとみられる。

また、国見の最終兵器として、現在V・ファーレン長崎で取締役兼CRO兼監督を務める高木琢也氏の参戦も期待されたが、公式戦直前に行われるレジェンドマッチのためこちらも厳しそうだ。

なお、レジェンドマッチを観戦するためには、レノファ山口戦のチケットが必要となるのでご注意を。