「coming up roses」の意味は？バラから連想されるイメージを考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「成功する、うまくいく」でした！

この表現は、日本語の「バラ色になる」という表現が訳語としてぴったりなイディオムです。

直訳としては、「成功する」「うまくいく」という意味で使われますよ。

「I finally paid off my loans and got a promotion; everything’s coming up roses!」

（やっとローンを完済し、昇進も決まり、すべてがバラ色だ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。