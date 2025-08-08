「coming up roses」の意味は？バラから連想されるイメージを考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「coming up roses」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「成功する、うまくいく」でした！
この表現は、日本語の「バラ色になる」という表現が訳語としてぴったりなイディオムです。
直訳としては、「成功する」「うまくいく」という意味で使われますよ。
「I finally paid off my loans and got a promotion; everything’s coming up roses!」
（やっとローンを完済し、昇進も決まり、すべてがバラ色だ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
