「パパになってたん！？」人気アイドルが子どもを抱く姿に反響「ほんまやばい」「組み合わせ最高すぎる」
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで俳優としても活動する佐野勇斗さんは8月6日、自身のInstagramを更新。子どもとのかわいらしいツーショットを披露しました。
【写真】佐野勇斗が子どもを抱く姿
コメントでは、「佐野さんとお子さんの組み合わせ最高すぎるのよ」「お子さんしょーやくんにそっくり」「お子さんが可愛すぎて、思わずニコニコしちゃいました」「ぱぱ勇斗…かわいい…」「どっちも！かわいすぎる」「しょーやさんパパになってたん！？！！」「佐野さんのええパパ感？お兄ちゃん感？ほんまやばい」「はやとくん痩せた？？」「はやちゃん抱っこしてるの尊い」との声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】佐野勇斗が子どもを抱く姿
「どっちも！かわいすぎる」佐野さんは「親友のしょーやに3年ぶりに会いに行ってきました！子供産まれて初めて会いにいけた。。！ わからない方のために説明すると、しょーやは、僕のデビュー作 映画『くちびるに歌を』で共演した時からの親友でございます」とつづり、4枚の写真を投稿。三浦翔哉さんと、その子どもと撮影したものです。子どもはとてもかわいらしく、佐野さんが優しいまなざしで見つめているのもすてきです。
「『おむすび』本日最終回でした」3月28日には「朝の連続テレビ小説「おむすび」本日最終回でした。観てくださった皆様、ありがとうございました！」とつづり、橋本環奈さんと子役とのスリーショットを公開していた佐野さん。こちらでも、優しい笑顔を見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)