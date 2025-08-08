【心理テスト】あなたのぼっち耐性度を診断

友達のドタキャンによって、急に二日間ほど、一人の時間ができてしまいました。さて、あなたならどんな行動を取る？

B：「時間もあるし、どこか遠くに行ってみようかな」と、一人で小旅行を計画





A：「せっかくだし一人の時間を満喫しよう！」と、気ままに行動を始める





あなたのぼっち耐性度は【90%】。

あなたはかなりの一人上手。一人で過ごすことに全く抵抗がなく、カフェも映画館も焼肉も問題なし！ 一人時間を最大限に楽しめるタイプです。むしろ、周囲に気を遣わずに、自分のペースで行動できることに心地よさを感じているかも。しかし、あまりにも一人でいると、孤高の人と思われてしまうことも……。たまには自分から声をかけて、人との関わりもほどよくキープしてみて！









あなたのぼっち耐性度は【70%】。

一人の時間を心から楽しめるけど、気まぐれに人恋しくもなるあなた。自分のペースで過ごすことができて、かなり自立したタイプといえるでしょう。しかし、ときどき「誰かと話したいな」と、寂しさを感じることも。一人で過ごす休日に飽きたら、思いきって誰かを誘ってみるのもいいでしょう。意外な人と思いがけない深い絆が生まれるかもしれませんよ。









C：「誰か暇していたら誘ってみよう」と、友達に連絡してみる





あなたのぼっち耐性度は【30%】。

”一人”よりも“みんな”でいることが好きなあなた。誰かと一緒に過ごすことでエネルギーがチャージされるため、にぎやかな空気や会話がないと物足りなさも感じるぐらい、たくさんの人に囲まれていたいと思っているはず。しかし、「構ってほしい」という思いが強すぎて周囲の人を振り回してしまうこともあるため、時には自分の気持ちと静かに向き合うことも大切かも。









D：「まぁ、家でのんびりするのが一番か」と、帰宅してリラックス





あなたのぼっち耐性度は【50%】。

「一人時間も悪くない」と思いつつ、誰かと一緒にいる方が安心するあなた。他愛もない話をしたり、共感したりすることで心が満たされるタイプかも。しかし、人に合わせすぎるのも心が疲れてしまうため、時には自分の気持ちを優先することも忘れずに。一人時間の心地良さを見つけることができれば、より自由で軽やかな毎日が待っているはず！



