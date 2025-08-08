＜午前8時までの1時間雨量＞主な地点

五木3.0ミリ

湯前横谷3.0ミリ

八代1.5ミリ

熊本1.0ミリ

現在、熊本県内で警報は出されておらず、避難情報を発令している自治体もありません。

ただ、これからの雨の予報にご注意ください。

気象庁は、午前4時47分に鹿児島県の大隅地方と薩摩地方に線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして「顕著な大雨に関する情報」を発表しました。そして午後5時には霧島市へ特別警報が発表されています。

九州北部地方では、明日（9日）からあさって（10日）にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、明日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

九州北部地方にある前線は、あさって10日にかけて停滞する見込みです。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、九州北部地方では、明日（9日）明け方からあさって（10日）にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。前線の活動によっては、大雨警報や洪水警報を発表する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

［雨の予想］

明日（9日）予想される１時間降水量は多い所で、

熊本県・佐賀県・長崎県 40ミリ

今日（8日）午前6から予想される24時間降水量は多い所で、

熊本県 120ミリ

その後、明日（9日）午前6時から予想される24時間降水量は多い所で、

熊本県・佐賀県・長崎県 150ミリ

さらに、あさって（10日）午前6時から予想される24時間降水量は多い所で、

熊本県・長崎県 150ミリ

佐賀県 120ミリ

［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

