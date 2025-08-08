女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日から第20週「見上げてごらん夜の星を」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

次週予告。元祖マルチタレント・永六輔氏をモデルとした六原永輔（藤堂日向）が初登場。永さんが脚本・演出を務めた和製ミュージカルの原点「見上げてごらん夜の星を」の誕生過程が描かれる。

予告上は歌声こそオンエアされなかったが、いせたくや（大森元貴）の口が「（見上げて）ごらん…」と動く“歌唱シーン”もあった。第92話（8月5日）のピアノ演奏に続き、注目される。

SNS上には「ミセスが歌っている」「来週が待ち遠しい」「ワクワクが止まらない」「あの屈指の名曲が聴けるのか。楽しみ」「いせたくが歌って、メガネなし嵩がアップになる週だと…？」などの声が続出。反響を呼んでいる。