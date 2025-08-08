41歳・島袋寛子、“三つ編み×メガネ姿”で雰囲気ガラリ「かわぃぃぃぃぃ」「髪型新鮮」
SPEEDの島袋寛子（41）が7日、自身のインスタグラムを更新。“三つ編み×メガネ”のキュートな姿を披露した。
【写真】「かわぃぃぃぃぃ」「髪型新鮮」三つ編み×眼鏡姿で“雰囲気ガラリ”な島袋寛子
「タクシーの日 たくさんのあたたかいメッセージありがとうございました」とつづり、写真を投稿。8月5日は「タクシーの日」でありながら、SPEEDのデビュー日でもあり、島袋にとって特別な日。島袋はこれまでも「タクシーの日」と紹介して、ファンとともに祝ってきた。
投稿のモノクロ写真を「こちらはTiDan!2歳 生配信の時の」と説明し、おさげ三つ編みに丸っぽいメガネをかけた、かわいらしい姿を披露した。「お顔コロコロローラーはなんとボールペンです 笑」とおちゃめな一面も見せている。
この投稿にファンからは「三つ編みかわぃぃぃぃぃ」「髪型新鮮です」「メガネ かわいい」「歳を感じない可愛さ」「かわいいがたくさん溢れてる」「めっちゃいいじゃないスっか」などの声が寄せられている。
