＜義妹、お盆めんどくさッ＞うちは地元で名の知れた家。新盆なのにパートって正気！？【第1話まんが】
この前の新盆のお話です。私（ユリコ、30代）は1歳の息子（カイ）の母で、現在第2子を妊娠中。弟（トヨキ、30代）には小1と年長の息子がいます。私の実家は地元に代々続く家で、長女である私が実家を継ぎ、親と同居しています。夫（アツシ、30代）には婿に入ってもらいました。今年は、祖父の新盆です。隣県に住む弟夫婦も祖父の新盆のことはわかっていたはずなのに、義妹（弟の妻、ナミ、40代）は来ないと言うのです。当日の家族の動きが大きく変わるので、私は困惑しています。
法事が近づくにつれて、自宅の掃除や片付け、来客の準備や買い出しなど、毎日目まぐるしい忙しさです。遠方に住む弟とは、数ヶ月前から、新盆の準備に関する内容をしょっちゅうLINEでやりとりしていました。そんななか、ある日弟から電話がかかってきたのです。
夫は息子を付きっきりで面倒を見て、かつ急な買い出しなども対応してくれる予定です。実は新盆が行われる来月、私は臨月です。今回は弟にメインで動いてもらい、私は動ける範囲でと思っていたのに、計画が狂いました。
私はお盆にパートのシフトを入れることに反対しているわけではありません。ただ新盆の日は、忙しくて猫の手も借りたい状況。
それなのに、中心となって動かないといけない弟に、手がかかる子ども2人を丸投げする義妹の感覚がまったく理解できないのです。新盆がもうすぐというタイミングで、まわりの人への配慮がない行動をするなんて信じられません。
義妹とは前から馬が合わないと思っていたけど、ますますキラいになりました。大人として、もっと協力的な態度がとれないものでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
