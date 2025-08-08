『あんぱん』第19週「勇気の花」を振り返る
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第19週「勇気の花」の各回あらすじを振り返る。
相関図に異変…常連キャラが"消えた"!?
■第91回のあらすじ
のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）の秘書として忙しく働いていた。嵩（北村匠海）も三星百貨店の宣伝部で一目置かれるようになっていた。ある日、嵩は舞台のポスターを描くことに。さっそくカフェで打ち合わせをしていると、いせたくやと名乗る青年（大森元貴）が話しかけてきて…。そんな中、ある漫画を読んで焦りを感じる嵩。のぶは嵩に週刊誌を差し出し、漫画の懸賞に応募してみてはと提案する。
■第92回のあらすじ
嵩（北村匠海）の漫画が入選し、大喜びののぶ（今田美桜）。嵩はのぶの笑顔がうれしくてたまらない。そんな中、蘭子（河合優実）が仕事の都合で上京することになり、メイコ（原菜乃華）と２人で引っ越してくる。数日後、メイコが働くカフェでのぶが嵩を待っていると、嵩は健太郎（高橋文哉）を連れて現れる。動揺を隠せないメイコに、NHKでディレクターをしているという健太郎は『のど自慢』の予選会を受けてみてはと勧める。
■第93回のあらすじ
のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の応援を受け、メイコ（原菜乃華）はのど自慢の予選会で順調に歌いだすが…。のぶたちに結果を伝えたメイコに健太郎（高橋文哉）が言葉をかけると、健太郎が応援してくれる限り落ち続けると言う。なぜそんなことを言うのかと首をかしげる健太郎。すると蘭子（河合優実）が、メイコにいつまで思いを秘めたままでいるのかと問いかける。いたたまれず家に入ろうとするメイコを健太郎が追いかけて…。
■第94回のあらすじ
嵩（北村匠海）は思い切り漫画を描きたいと、会社を辞める意思をのぶ（今田美桜）に伝える。のぶは全力で応援すると答え、希望に燃える２人だったが…。５年後、相変わらず嵩は三星百貨店で働いていた。副業の稼ぎが安定してきたものの、いざ辞めるとなると不安が募る嵩。そんなある日、偶然いせたくや（大森元貴）と再会する。たくやと話すうちに勇気づけられた嵩は、その夜、改めてのぶに漫画一本でやっていくことを伝える。
■第95回のあらすじ
嵩（北村匠海）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦）に声をかけられる。いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。一方のぶ（今田美桜）は、鉄子（戸田恵子）に意見して怒らせてしまう。落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子）が待っていた。しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…!!
