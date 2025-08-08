Image: flukeforest

重いバックパックでの通勤通学。到着したころにはすでに疲労困憊なんてことはありませんか？ 特に走ったときの肩への衝撃は、想像以上に体力を消耗していることも。

「リュックサスペンション」は、既存のバッグに工具不要でサッと装着するだけで負担を大きく軽減できるユニークかつ実用的なアイテム。メーカー実験では最大53％も軽減できたそうなので、サンプルをお借りして実力をチェックしてみました。

肩の痛みや疲れに悩んでいる人には手軽で有効だと感じたので、ぜひ参考にしてみてください！

クリップ式で簡単装着

Photo: junior

こちらが今回試した「ショルダーサスペンション」。自動車やバイクでは当たり前の衝撃吸収装置“サスペンションをバックパックに転用”したアイデア商品。

10kg以下対応のLightモデルと、10〜20kg対象のHEAVYモデルの2種から選べます。

Photo: junior

サイズは人指し指ぐらいでかなりコンパクト。装着時は上下のクリップを一度取り外し、バックパックのショルダーストラップを挟みます。

Photo: junior

重要なのがストラップを65mmほどたわませてロックすること。このたわみによってサスペンション側に荷重がかかる仕組みです。

手順の理解を含めて作業時間は5分ほど。上記の長さ調整もシールが付属するので直感的でしたし、取り付けは簡単なのでご安心を。

明らかに衝撃が減る！

Photo: junior

「リュックサスペンション」の動作イメージがこちら。引っ張り力に応じて本体がスムーズに動いてくれます。

約7kgの荷物を入れたリュックにLightタイプで検証

ジャンプしてみると「リュックサスペンション」があることでバッグの身体への追従性が上がるとともに、揺れが抑えられているのが分かります。

肩への衝撃感も明らかに和らぎ、特に着地時の“ドスン”とした重さが大幅に軽減されました。

Photo: junior

メーカー実験では、荷重が151Nから70.2Nへと最大53％も軽減されたそう。もちろん荷物量やストラップの長さによっても体感は変わりますが、軽減される数値が大げさではないと思える効果でした。

より重いほど体感レベルは上がりますが、5〜7kgほどの荷物量でも効果は抜群ですね！

Photo: junior

動画だと早すぎてわかりにくかったので静止画でもチェック。サスペンション部分は荷重のかからないジャンプ時には閉じていますが、

Photo: junior

着地時には開いて衝撃を吸収してくれています。

走るときなどバックパックが大きく揺れる際の方が効果は高いですが、普段歩いているときでも少なからず上下動はするので快適性がかなり上がりました。

Photo: junior

注意点としては対応するストラップ幅は25mm、厚さ約1.5mmまでという点。この範囲内であればバックパック以外にもショルダーバッグやボディバッグにも搭載可能。

お気に入りバックパックが1段階快適になるので、少しでも重たいなぁと感じている人にはオススメします！

