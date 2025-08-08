日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2670（-10.0　-0.37%）
ホンダ　1543（-2.5　-0.16%）
三菱ＵＦＪ　2116（0　0.00%）
みずほＦＧ　4517（+14　+0.31%）
三井住友ＦＧ　3823（-1　-0.03%）
東京海上　6289（+54　+0.87%）
ＮＴＴ　157（+0.5　+0.32%）
ＫＤＤＩ　2519（-9　-0.36%）
ソフトバンク　229（-0.8　-0.35%）
伊藤忠　7901（+23　+0.29%）
三菱商　3081（-1　-0.03%）
三井物　3159（-3　-0.09%）
武田　4226（-4　-0.09%）
第一三共　3612（+12　+0.33%）
信越化　4408（-14　-0.32%）
日立　4223（+16　+0.38%）
ソニーＧ　3830（-30　-0.78%）
三菱電　3623（-1　-0.03%）
ダイキン　19496（-69　-0.35%）
三菱重　3912（+20　+0.51%）
村田製　2357（-2　-0.08%）
東エレク　20844（-176　-0.84%）
ＨＯＹＡ　18688（-17　-0.09%）
ＪＴ　4741（+2　+0.04%）
セブン＆アイ　2050（-0.5　-0.02%）
ファストリ　45172（+22　+0.05%）
リクルート　8269（-12　-0.14%）
任天堂　13814（+59　+0.43%）
ソフトバンクＧ　12757（+197　+1.57%）
キーエンス（普通株）　56137（+647　+1.17%）