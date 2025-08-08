日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2670（-10.0 -0.37%）
ホンダ 1543（-2.5 -0.16%）
三菱ＵＦＪ 2116（0 0.00%）
みずほＦＧ 4517（+14 +0.31%）
三井住友ＦＧ 3823（-1 -0.03%）
東京海上 6289（+54 +0.87%）
ＮＴＴ 157（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2519（-9 -0.36%）
ソフトバンク 229（-0.8 -0.35%）
伊藤忠 7901（+23 +0.29%）
三菱商 3081（-1 -0.03%）
三井物 3159（-3 -0.09%）
武田 4226（-4 -0.09%）
第一三共 3612（+12 +0.33%）
信越化 4408（-14 -0.32%）
日立 4223（+16 +0.38%）
ソニーＧ 3830（-30 -0.78%）
三菱電 3623（-1 -0.03%）
ダイキン 19496（-69 -0.35%）
三菱重 3912（+20 +0.51%）
村田製 2357（-2 -0.08%）
東エレク 20844（-176 -0.84%）
ＨＯＹＡ 18688（-17 -0.09%）
ＪＴ 4741（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 2050（-0.5 -0.02%）
ファストリ 45172（+22 +0.05%）
リクルート 8269（-12 -0.14%）
任天堂 13814（+59 +0.43%）
ソフトバンクＧ 12757（+197 +1.57%）
キーエンス（普通株） 56137（+647 +1.17%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2670（-10.0 -0.37%）
ホンダ 1543（-2.5 -0.16%）
三菱ＵＦＪ 2116（0 0.00%）
みずほＦＧ 4517（+14 +0.31%）
三井住友ＦＧ 3823（-1 -0.03%）
東京海上 6289（+54 +0.87%）
ＮＴＴ 157（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2519（-9 -0.36%）
ソフトバンク 229（-0.8 -0.35%）
伊藤忠 7901（+23 +0.29%）
三菱商 3081（-1 -0.03%）
三井物 3159（-3 -0.09%）
武田 4226（-4 -0.09%）
第一三共 3612（+12 +0.33%）
信越化 4408（-14 -0.32%）
日立 4223（+16 +0.38%）
ソニーＧ 3830（-30 -0.78%）
三菱電 3623（-1 -0.03%）
ダイキン 19496（-69 -0.35%）
三菱重 3912（+20 +0.51%）
村田製 2357（-2 -0.08%）
東エレク 20844（-176 -0.84%）
ＨＯＹＡ 18688（-17 -0.09%）
ＪＴ 4741（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 2050（-0.5 -0.02%）
ファストリ 45172（+22 +0.05%）
リクルート 8269（-12 -0.14%）
任天堂 13814（+59 +0.43%）
ソフトバンクＧ 12757（+197 +1.57%）
キーエンス（普通株） 56137（+647 +1.17%）