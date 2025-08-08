東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.14 高値147.71 安値146.69
148.69 ハイブレイク
148.20 抵抗2
147.67 抵抗1
147.18 ピボット
146.65 支持1
146.16 支持2
145.63 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1666 高値1.1699 安値1.1611
1.1794 ハイブレイク
1.1747 抵抗2
1.1706 抵抗1
1.1659 ピボット
1.1618 支持1
1.1571 支持2
1.1530 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3444 高値1.3448 安値1.3346
1.3581 ハイブレイク
1.3515 抵抗2
1.3479 抵抗1
1.3413 ピボット
1.3377 支持1
1.3311 支持2
1.3275 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8066 高値0.8090 安値0.8043
0.8137 ハイブレイク
0.8113 抵抗2
0.8090 抵抗1
0.8066 ピボット
0.8043 支持1
0.8019 支持2
0.7996 ローブレイク
