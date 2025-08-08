東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.14　高値147.71　安値146.69

148.69　ハイブレイク
148.20　抵抗2
147.67　抵抗1
147.18　ピボット
146.65　支持1
146.16　支持2
145.63　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1666　高値1.1699　安値1.1611

1.1794　ハイブレイク
1.1747　抵抗2
1.1706　抵抗1
1.1659　ピボット
1.1618　支持1
1.1571　支持2
1.1530　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3444　高値1.3448　安値1.3346

1.3581　ハイブレイク
1.3515　抵抗2
1.3479　抵抗1
1.3413　ピボット
1.3377　支持1
1.3311　支持2
1.3275　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8066　高値0.8090　安値0.8043

0.8137　ハイブレイク
0.8113　抵抗2
0.8090　抵抗1
0.8066　ピボット
0.8043　支持1
0.8019　支持2
0.7996　ローブレイク