人事院が７日の勧告で、大幅な待遇改善に踏み切ったのは、若者の「国家公務員離れ」が深刻化している現状への強い危機感があるためだ。

少子化で人材の獲得競争が激しさを増す中、初任給の引き上げや手当の拡充により、志望者の減少や離職に歯止めをかける狙いがある。

人事院の川本裕子総裁は勧告後の記者会見で「人材獲得競争が続く中で、改革を新たなフェーズに進める必要がある」と強調した。

国家公務員の採用状況は厳しさを増している。「キャリア官僚」と呼ばれる幹部候補の総合職試験の申込者数は、２０１５年度には２万３７８２人だったが、２５年度は１万６７６２人で、３割近く減少した。

若手・中堅の離職も深刻だ。採用から１０年未満の総合職の退職者は、１３年度の７６人から、２２年度は１７７人にまで増えた。

背景には、「ブラック霞が関」とも言われ、長時間労働が常態化していることがある。

国会の開会中は、国会議員から質問内容を事前に聞き取り、閣僚の答弁を作成する作業が深夜に及ぶ。職員からは「給与が労働時間に見合っていない」などと不満の声が出ている。

こうした状況を踏まえ、今回の勧告では、賃上げが進む民間企業との給与面での格差を縮めた。勧告通りに実施されれば、中央省庁に勤務する５０歳の課長のケースでは、年間給与は現在から９９万円増え、１４４７万円となる。

一方、財務省は７日、勧告通りに国家公務員の給与を改定した場合、今年度予算の人件費が約３３４０億円増えるとの試算を発表した。国に準じて、地方公務員の給与も引き上げた場合、都道府県や市町村が負担する人件費は約６６８０億円増えることが見込まれ、財源も課題となる。