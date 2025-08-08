旅行に持って行きやすい無印のネッククッション。口をつけずに膨らみます
口をつけずにふうっと。
旅行の準備が捗るこの季節。移動時間は少しでもリカバリーに徹したいところです。「荷物が増えること」を言い訳にしなくていいネッククッションを、無印良品で見つけました。
かさばらず持ち運びやすいネッククッション
それが、「ふうっとふくらむネッククッション」。使うときは空気でふくらませて、持ち運ぶときはクルクルと畳んでコンパクトに持ち運べるネッククッションです。
旅行の時って身軽にいたいから、かさばるネッククッションだと「今回はいいか」と省きがち。でも、このネッククッションなら使わないときは手に収まるサイズ感なのです。このくらいのサイズ感だと、新幹線でも飛行機でも座席で使うバッグに入りますね。
膨らませるときは息を吹き込む
ネッククッションを開いた状態で、口の部分から息を吹き込むと膨らみます。あとは口の部分を折り込んで留め具で固定すればOK。折り込む時は、フィルムのような裏地を空気を入れた部分に入れ込むことを忘れずに。こうすると空気が抜けるのを防げます。
これならフィット感も空気の入れ方次第だから、自由に調整可能ですね。
座った状態のまま長時間うたた寝で移動するのは少しつらいけれど、首を支えてくれるこれがあれば、よりよい休息環境で旅の疲れを癒せるなぁ。
Source: 無印良品
ギズモード・ジャパンのテック教室
1,710円
Amazonで見るPR