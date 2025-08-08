ハライチ澤部、「家にも遊びに来た」日本バスケ界のスター選手を明かす。しかし…平謝りする事態に

本人が“見たいけど見られなかった瞬間”に密着し、覗き見する番組『わたし界隈 オーダーメイド・ドキュメント』。

8月8日（金）放送のゲストは、ハライチの澤部佑が登場。MC近藤千尋＆宮本夢羅（いふら）アナとともに自身の界隈を覗き見していく。

【映像】ハライチ澤部、売れっ子なのに“ファンいない”疑惑。熱烈ファンに密着すると「やばい」連呼の事態に

芸能界でも筋金入りのバスケ通として知られる澤部は、『バスケ☆FIVE 日本バスケ応援宣言』のMCを務め、8月10日（日）放送の『FIBAアジアカップ2025日本×グアム』の生中継にもゲスト出演する。

そんな澤部が、番組初となるクイズ企画に挑戦し、バスケにまつわる問題を解いていく今回。クイズを出題するのは、渡邊雄太選手、比江島慎選手、富樫勇樹選手という超豪華なスーパースターたちだ。

◆スター選手登場にスタジオ爆上がり！

スタジオに登場した澤部は、進行役の宮本アナから「突然ですが、クイズです」と持ちかけられ「突然ですね…」と怪訝そう。

しかしVTRで渡邊雄太選手が登場した途端「うお！すご！」と叫び、目を輝かせる。

渡邊選手といえば、NBAで日本人最長となる6シーズンのプレー実績を持つ日本男子バスケ界のスーパースター。

その姿を目の当たりにした澤部からは、思わず「『わたし界隈』に出るような人じゃないから」との一言が漏れるほどだ。

そんな憧れの渡邊選手からクイズを出題された澤部。シンキングタイム中、近藤に「澤部さんと渡邊選手は仲良しなんですか」と問われ、プライベートで交流があり、「家にも遊びに来てくれて」と告白する。

澤部家で渡邊選手がしたという、バスケ好きにはたまらないスペシャルな出来事など、エピソードトークに花が咲く。

渡邊選手の出題＆澤部家での行動とはいったい…。そして澤部はクイズに正解できるのか？

◆比江島選手＆富樫選手も出題者に！

さらに、日本代表歴13年のベテランでパリ五輪にも出場した比江島慎選手と、パリ五輪で日本代表の主将を務めた富樫勇樹選手も今回のクイズ企画に出題者として登場する。

豪華な顔ぶれに澤部は「すごいですね、この番組！」と感心。しかし肝心のクイズはなかなかの難問揃いだったのか、かなり苦戦模様だ。

頭を悩ませる澤部に、近藤が「ちょっとだけ浅はか」とツッコむ一幕も。いったいどんなクイズが出題されて、澤部は何と答えたのか？

小学生時代から約30年間続けているバスケを愛してやまない澤部は、近藤＆宮本アナに「絶対正解しないと」、「これは当てなきゃいけないですよね」と時折プレッシャーをかけられるが、終始笑いに包まれながら番組は進行していく。

また、今回登場する選手たちと普段から交流のある澤部が、知られざるエピソードをクイズの合間に披露。あることを「澤部さんと一緒にやりたい」と語る渡邊選手の願いや、比江島選手の意外な一面も明らかに。

さらに澤部が「すみませんでした」と渡邊選手に平謝りする場面も。澤部はいったい何をやらかしてしまったのか？