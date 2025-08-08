桜田ひより、1stスタイルブック決定 ベールに包まれた姿を初お披露目【コメント】
【モデルプレス＝2025/08/08】女優の桜田ひよりが、11月14日に1stスタイルブック「桜田ひよりスタイルブック（仮）」（主婦と生活社）を発売することを発表した。
本作は、ずっと行きたいと思いを馳せていたという初めての韓国で無邪気に買い物を楽しんだり、大好きなご飯を頬張る様子などを収めた、撮り下ろしカットを収録。さらに、セルフメイクを愛用コスメを用いて細かく解説付きで紹介したり、リアル私服スナップ、愛する“ブルー”まみれな私物コレクションを披露したりと、今まで覗き見できなかった“プライベートな22歳の女の子”としての一面が満載となっている。
また、発売を記念して桜田と2ショットが撮影できるイベントの開催も決定。11月15日に東京、16日に大阪と、2DAYSでお渡し会＆2ショット撮影会が行われる。
スタイルブック決定にあたり、桜田は「普段使っている香水やコスメ、パーソナルな部分など、まだ皆さんにお見せしたことがない自分を詰め込みました。初めての韓国でも素敵な写真をたくさん撮っていただいたので、一緒に旅行している感覚で見ていただきたいです。楽しみにしていてください！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
今回初めてスタイルブックを発売することになりました。普段使っている香水やコスメ、パーソナルな部分など、まだ皆さんにお見せしたことがない自分を詰め込みました。初めての韓国でも素敵な写真をたくさん撮っていただいたので、一緒に旅行している感覚で見ていただきたいです。楽しみにしていてください！
